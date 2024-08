Rio Juruá tem dois pontos de monitoramento em alerta máximo e afeta cidades do Acre

O Rio Juruá está em alerta máximo devido ao baixo volume de água no município de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre. De acordo com o Relatório Hidrometeorológico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), nível de alerta é de 2,5 metros e de alerta máximo é de 2 metros. No último domingo, o manancial marcou 1,20 metros.

O outro ponto é o Ponte do Liberdade, que tem como alerta 1,20 metros e alerta máximo 1 metro. Na última segunda-feira (26), o rio marcou 1,24 metros.

Os outros pontos de monitoramento como Porto Walter e Mâncio Lima não apresentaram medição do Rio Juruá no último domingo e segunda-feira.

Apesar da seca, Cruzeiro do Sul ainda não atingiu os alertas do Rio Juruá, que são de 2,30 metros (alerta) e 2 metros (alerta máximo).

VEJA O BOLETIM COMPLETO: