Além disso, segundo a empresa, o público brasileiro não foi informado sobre as ordens judiciais, e a equipe local não teria controle sobre o bloqueio de conteúdos na plataforma. Em resposta às ordens de Moraes, Musk optou por fechar os escritórios da empresa no Brasil.

A decisão de encerrar as operações no país levanta dúvidas sobre o futuro da plataforma para os usuários brasileiros. A empresa, no entanto, garantiu que o acesso à rede social permanecerá inalterado, tanto pelo aplicativo quanto pelo navegador web.

Mudanças na operação no Brasil

Apesar da continuidade do serviço, a ausência de uma equipe local no Brasil deve impactar a moderação de conteúdo, além de dificultar a comunicação com a imprensa e o governo.

O atendimento ao usuário também poderá sofrer alterações, refletindo a falta de representação direta no país.

É esperado também o fim de campanhas publicitárias feitas em parceria com a rede social.