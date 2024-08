Sinal de alerta? O que fazer quando seu chefe reduz suas funções no trabalho

Reduções de escopo são frequentemente disfarçadas com termos neutros como “reatribuição” ou “reorganização”. No entanto, isso não muda o fato de que suas funções, responsabilidades e possivelmente seu salário ou acesso aos níveis mais altos da empresa sofreram repentina redução. Efetivamente, você desceu um degrau, e isso pode doer.

É comum reduções de escopo surgirem no contexto de reestruturações, mudanças estratégicas ou fusões e aquisições. Outras vezes, você pode estar no lado errado de uma mudança organizacional quando um novo líder chega e traz uma nova visão e abordagem. E, às vezes, você percebe que seu escopo diminuiu porque seu chefe perdeu a confiança em você.

Não importa a causa, rebaixamentos podem ser desanimadores, humilhantes e dolorosos. Além de afetar seu ego, eles também podem deixar você confuso e se questionando, imaginando quais sinais deixou de perceber e sem saber como seguir em frente.

Você pode sentir vontade de pedir demissão imediatamente ou de recuar e desengajar. É natural, mas nenhuma dessas respostas é útil. Seu chefe e colegas de trabalho estão observando como você responde, o que torna ainda mais essencial abordar essa situação difícil com compostura e pragmatismo. Aqui estão seis estratégias para ajudar você a se recuperar e avançar de forma produtiva.

Processe seus sentimentos

Mesmo que você se sinta sobrecarregado com sua função anterior e, secretamente, sonhe em ter menos responsabilidades, você pode se sentir triste, desvalorizado, irritado ou humilhado quando, de repente, seu escopo é reduzido.

Para se recuperar emocionalmente, reconheça e aceite quaisquer sentimentos negativos como naturais, dada a situação. Uma redução de escopo pode parecer um revés devastador, mas evite catastrofizar; lembre-se de que a situação atual é apenas um momento em uma carreira muito mais longa.

Considere os possíveis aspectos positivos dessa mudança. Por exemplo, Brent, que foi rebaixado e passou a liderar uma equipe menor após a reestruturação de sua empresa, reconheceu que essa mudança lhe daria a oportunidade de retomar o trabalho de design que havia deixado de lado. Mariana, cujo escopo foi reduzido quando sua empresa foi adquirida, percebeu que seu equilíbrio entre vida pessoal e profissional melhoraria quando ela não precisasse mais liderar equipes nas costas leste e oeste dos EUA.

Por fim, não sofra em silêncio. Apoio social é a forma como superamos momentos difíceis; portanto, apesar de qualquer sentimento de constrangimento ou vergonha, busque o apoio de amigos, familiares, mentores ou conselheiros.

Motivos Subjacentes

É fácil deixar seus pensamentos girarem em torno de suposições sobre por que seu escopo foi reduzido. No entanto, para desenvolver um plano de ação sólido, é essencial determinar os verdadeiros motivos por trás da redução e entender o panorama geral.

Aborde seu chefe com modéstia e curiosidade genuína, e evite reações defensivas, mesmo se receber um feedback severo que pareça injusto. Dialogar com ele com humildade ajudará você a seguir as evidências – onde quer que elas o levem – e a compreender melhor a verdade. Faça perguntas focadas em seu crescimento profissional, futura função e transição, como:

Você pode me ajudar a entender os principais motivos dessa redução?

O que eu poderia ter feito de diferente para evitar essa redução? Que habilidades ou conhecimentos preciso desenvolver?

Devo me preocupar com meu emprego, dadas essas mudanças?

Como você imagina a evolução da minha nova função? Quais contribuições e métricas de desempenho serão mais essenciais para o meu sucesso?

Como posso apoiar melhor a equipe e a organização durante essa transição?

Mesmo se o motivo da redução parecer óbvio, como uma fusão ou aquisição, investigue profundamente. Infelizmente, às vezes a mudança envolve mais elementos do que parece. A dura verdade é que, por algum motivo, em sua função anterior você não se enquadrava nos objetivos atuais ou no plano futuro da sua empresa. Entender os motivos subjacentes é vital para determinar seu melhor movimento.

Procure lições e oportunidades

Reduções de escopo podem servir como um lembrete frio e inquietante de que, independentemente das responsabilidades ou da profundidade das nossas relações, todos somos substituíveis. As empresas precisam tomar as medidas necessárias para se manterem competitivas. Assim como as empresas devem evoluir e fazer o que for necessário para permanecerem relevantes, nós também devemos.

Para colher os benefícios de uma redução de escopo, considere as lições que ela oferece. O que você pode aprender e como pode utilizar essas lições para melhorar seu trabalho ou ajudar na liderança de sua equipe? Além disso, pergunte-se: como posso fazer com que essa nova função e situação funcionem a meu favor e não contra mim? Por exemplo, você pode utilizar seu novo cargo para desenvolver novas habilidades ou conhecimentos, ter acesso a mais treinamento ou mentoria ou expandir sua rede interna?

Por fim, considere como você pode transformar esse revés em oportunidade. Por exemplo, David, um gerente de TI, sofreu uma redução no orçamento e no escopo de trabalho de sua equipe. Ele aproveitou o tempo para desenvolver um projeto apaixonante relacionado à segurança cibernética e desenvolveu um novo protocolo que protegia a empresa de potenciais grandes ameaças cibernéticas. No fim de contas, esse projeto resultou na criação de uma nova equipe de segurança cibernética, e David se viu no comando dela.

É fácil deixar escapar uma boa higiene profissional quando estamos tão ocupados com nossos empregos atuais e cuidando de outras responsabilidades da vida. Uma redução de escopo é um lembrete para aprimorar continuamente suas habilidades, nutrir sua rede e manter seu currículo atualizado

Reduções de escopo podem ter forte impacto em nossa autoconfiança, portanto é essencial tomar medidas ativas para reconstruí-la.

Recarregue sua confiança

Primeiro, lembre-se de que você não é seu trabalho. Com o crescimento do trabalho remoto e a redução da distinção entre nossas vidas pessoais e profissionais, não é de admirar que nossas carreiras tenham se tornado uma parte tão importante de nossas identidades. No entanto, sua função no trabalho é o que você faz, não quem você é. Não personalize demais a decisão da sua empresa. Segundo uma pesquisa, 19% dos trabalhadores norte-americanos já foram convidados a assumir uma função inferior. Seu escopo reduzido não é uma indicação de seu valor ou potencial futuro.

Reconheça que essa situação pode intensificar seu crítico interior, fazendo com que você se sinta cada vez mais autocrítico e propenso a focar apenas no que ‘deveria’ ter feito. Para desarmar o seu crítico interior, não tente ignorá-lo ou evitá-lo. Em vez disso, dê um nome a ele para ficar mais atento quando ele aparecer e converse com ele. Pode parecer bobagem, mas dar um nome ao seu crítico e dialogar com ele internamente é uma técnica psicológica eficaz para promover um pensamento mais objetivo.

Concentre-se em sua função e reconheça e potencialize seus talentos e pontos fortes. Lembre-se, até mesmo Michael Jordan, amplamente considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos, foi cortado do time de sua escola. Você logo voltará ao ritmo do jogo.

Embora inicialmente nunca sejam bem-vindos, eventos adversos em nossas vidas podem provocar uma reflexão útil sobre como construir uma carreira autêntica e gratificante. Nossos valores, interesses e objetivos geralmente mudam com o tempo, e este evento é uma oportunidade importante para se reavaliar. Pergunte-se: o que eu valorizo? Quem desejo ser? Como defino sucesso pessoal?

Observe-se de forma objetiva e reflita sobre como seguir em frente

Com a redução do seu escopo, também é natural se perguntar se é hora de mudar ou se a sua empresa é o lugar certo para você. Se você se sentir indeciso sobre o que fazer, preste atenção às suas emoções e dê tempo a si mesmo. Lembre-se de que nada é para sempre e que sua decisão é simplesmente uma escolha de agora. A maioria das decisões de carreira pode ser revertida ou ajustada, e novas oportunidades sempre surgem no futuro.

Desenvolver uma visão clara do que você deseja para sua carreira e sua vida pode ajudar você a entender melhor como avançar. Selecionar e organizar imagens, palavras e símbolos que representem suas aspirações para sua carreira e vida pode estimular sua imaginação e promover uma conexão mais profunda com seus desejos internos e intuição.

Comprometa-se

Quer você decida permanecer na empresa ou começar a planejar sua saída, comprometa-se com sua função atual. Identifique como permanecer engajado em sua nova função e tente valorizar os aspectos positivos da situação, seja o trabalho, seus colegas ou simplesmente ainda ter um emprego. Utilize o que aprendeu com essa situação para desenvolver suas habilidades e lidar com quaisquer comportamentos que representavam obstáculos para você. Construa seus relacionamentos e registre algumas novas conquistas.

Todas as carreiras têm altos e baixos, e reduções de escopo podem ser particularmente desafiadoras. No entanto, carreiras genuinamente gratificantes e excepcionais baseiam-se na autoconsciência, na resiliência na superação de obstáculos, no compromisso com a aprendizagem contínua e na abertura a novas possibilidades. Abrace a oportunidade de se adaptar, concentre-se no que pode controlar, permaneça positivo e saiba que dias melhores virão.

Dina Denham Smith é coach executiva de líderes seniores de marcas líderes mundiais, como Adobe, Netflix, PwC, Dropbox, Stripe e diversas empresas de alto crescimento.