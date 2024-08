Trabalhador que conduzia bicicleta colide com caminhão ao desviar de pedestre; estado é grave

Um acidente de trânsito de natureza grave foi registrado na tarde desta quarta-feira (28) nas proximidades da ponte do igarapé Cafezal, bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira, no interior do Acre. A batida foi entre uma motocicleta e um caminhão.

Conforme informações, o trabalhador autônomo identificado até agora como João, residente no km 8 da estrada de Rio Branco, conduzia sua motocicleta e, em dado momento, teria tentado desviar uma mulher que estava de bicicleta. Nesse momento, acabou colidindo contra o caminhão.

O impacto foi violento, tanto é que a moto ficou completamente destruída. Minutos após o acidente, integrantes do Corpo de Bombeiros resgataram a vítima e o encaminharam para o Pronto Socorro do hospital João Câncio Fernandes. Por conta da gravidade dos ferimentos, João foi transferido para Rio Branco.

Segundo informações, foi preciso entubá-lo para a viagem entre Sena e o PS da capital.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local do acidente adotando as medidas pertinentes ao caso.