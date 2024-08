“Tudo a ver com a minha infância”, diz Marcio Bittar em concentração da Cavalgada 2024

Foi dada a largada da Expoacre 2024! A tradicional Cavalgada aconteceu na manhã deste sábado (31) com centenas de participantes e autoridades acreanas. O senador Marcio Bittar esteve presente ao lado do candidato que apoia à prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom.

“Todas as noites não [estarei presente], porque eu tenho que ir pra Brasília, semana que vem tem votação presencial, eu não posso faltar. Mas hoje estou na abertura.Eu sempre participei, nasci na área rural, me criei na área rural com meu pai, essa festa tem tudo a ver com a minha infância com a minha vida”, declarou Bittar.

Além disso, o senador Marcio Bittar falou sobre o apoio a Bocalom, falando sobre o mandato dele e como ele transformou a prefeitura para que ela tivesse “recurso próprio”.

“Um homem sério, um homem honesto, trabalhador e um homem de Deus”, descreveu.

Sobre o evento

Segundo informações da organização, ao todo foram 216 quadriciclos, 252 cavalos e sete Jeeps inscritos este ano.

A tradicional Cavalgada, que abre a programação da Expoacre 2024, acontece neste sábado (31), com concentração às 7h, em pontos estratégicos do Segundo Distrito da capital. A partida dos cavalos, quadriciclos e jipes deve se iniciar às 8h e seguir até o Parque de Exposições.

Outro detalhe importante afirmado na coletiva de imprensa desta terça-feira (20), foi a proibição de veículos populares. Seguindo orientação do Ministério Público do Acre.