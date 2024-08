VÍDEO: festa em clube termina em briga generalizada no interior do Acre

Uma festa realizada em um clube no bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira, acabou com uma briga generalizada. O evento foi interrompido por uma briga que começou por volta das 20h. Segundo informações, a briga começou quando uma das pessoas tentou assediar uma mulher ao passar a mão na cintura dela. A informação foi divulgada pelo site YacoNews.

Segundo o site, o namorado da vítima, ao perceber o que estava acontecendo, reagiu, e desencadeou em uma briga. Durante a confusão, algumas cadeiras do ambiente foram quebradas. As autoridades policiais foram acionadas e restaurou a ordem no local.

Não há informações sobre feridos.

VEJA VÍDEO: