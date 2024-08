Voos atrasados: como encontrar Alternativa e se Recompensado?

Atualmente, apesar de uma crescente popularidade da viagem de avião no Brasil – muito motivado pela expansão do “low cost” e voos de baixo custo –, é essencial que o cliente conheça quais são seus direitos. Isto porque, como comprovado em estudos recentes, o medo de voar, perder avião ou ter algum tipo de atraso ainda são motivos muitas vezes mencionados para se evitar viajar.

Contudo, se os atrasos de voos e suas respetivas resoluções eram um problema há poucos anos, diferentes plataforma de apoio e suporte aos voos atraso no Brasil, mas também entre voos internacionais, permitem um acompanhamento do mais elevado nível. Ou seja, além de informação sobre o potencial atraso, receberá alternativas imediatas para ir para o seu destino com outros voos, onde a AirHelp se destaca. Assim sendo, é importante salientar que, caso haja acompanhamento e conhecimento, os clientes lesados estarão mais próximos de conseguirem lutar por seus direitos.

Voos atrasados podem significar indenização ao cliente

Sem dúvida alguma que esse é um dos maiores receios de qualquer pessoa que organizou suas férias e poderá ter seu calendário, datas e marcações modificadas por motivos de atraso de voo. No entanto, por lei, caso um voo tenha um atraso acima de 3 horas, em relação à hora que estava registrada e agendada, já é possível receber uma indenização que o compense. Ao mesmo tempo, a AirHelp irá apresentar um suporte e acompanhamento profissional, para o ajudar com essa indenização.

Aliás, se esse atraso se verificar um total cancelamento, o cliente terá todo o direito de exigir à Companhia, acomodação, alimento e até voos de substituição que sejam semelhantes aos que estavam agendados. Tudo isso está programado, ainda que vários clientes possam não ter conhecimento de seus direitos e acabarem tendo suas férias completamente prejudicadas por isso mesmo.

O que acontece se um voo atraso faz perder a Escala?

De salientar que esse já é um ponto distinto do anterior. Ainda que tenha sempre direito a indenização (caso o voo tenha um atraso acima de 3 horas), a realidade é que existem dois elementos que terão de ser considerados quando está agendada uma Escala e que, por motivos de atraso do primeiro ou segundo aviões, acaba por não conseguir concluir toda a viagem. Eis os pontos distintos a considerar:

Escala é feita em voo de empresas diferentes e de forma independente – nesse caso, o voo que acabará perdendo não será responsável caso não o consiga apanhar a tempo. Como marcou de forma separada esses voos, terá de assumir uma potencial perda do avião seguinte. Daí que seja aconselhado a ter uma escala superior a 2 horas (dentro do mesmo Aeroporto).

A Escala é feita dentro da mesma Companhia – caso tenha tudo agendado dentro da mesma Empresa, então já terá maiores garantias que essa Escala está sendo concluída. Na maioria dos casos, caso o primeiro voo acabe atrasando, esse segundo voo programado faz de propósito para que também possa atrasar um pouco, dando chance que essa Escala seja realizada.

Quais os principais cuidados a ter para evitar problemas antes de Voar?

Se, em muitos desses casos, não existe responsabilidade de falhas, por parte dos clientes, é importante conhecer as diferentes regras e exigências que serão esperadas de você. Desde a documentação necessária, como por exemplo vistos ou passaporte, mas também respeitar o tamanho e peso das malas e ainda fazer o check in online são todos elementos que vão ajudar a que tenha todo esse processo o mais simplificado possível.

Vale a pena notar que estar com pelo menos 2 horas de antecedência do Aeroporto será algo fundamental para evitar problema. Aliás, a AirHelp irá ajudar a o aconselhar do melhor jeito. Não esquecendo que será sempre necessário passar por um processo de segurança e ainda encontrar a porta correta para conseguir embarcar em sua viagem.