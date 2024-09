Ao ContilNet, Fernanda Brum revela segredos das composições e novo álbum; VÍDEO

Com 30 anos de carreira e uma trajetória marcada por sucessos, a cantora gospel Fernanda Brum realizou um show inédito em Sena Madureira, durante a Exposena 2024. A artista, conhecida por hinos como “Espírito Santo,” “Cura-me” e “A Tua Glória Faz,” emocionou o público com sua voz potente e mensagem de fé. Nos bastidores, Fernanda recebeu o jornalista acreano Douglas Richer, do ContilNet, para uma entrevista exclusiva, onde falou sobre sua trajetória, família e novos projetos.

Durante a conversa, Fernanda compartilhou detalhes de sua carreira, destacando o impacto de seus maiores sucessos, que a consolidaram como uma das principais referências na música gospel no Brasil.

“Eu nunca vim a Sena Madureira, essa é a minha primeira vez, mas tenho certeza que vai ficar na história da nossa banda, da nossa equipe. Todo mundo tá feliz de estar aqui”, afirmou a cantora, visivelmente emocionada com o carinho do público local, que cantou junto alguns de seus maiores hits durante o show.

Além de relembrar sua trajetória de sucessos, Fernanda Brum revelou estar trabalhando em um novo álbum, prometendo surpresas e novidades para os próximos meses. Ela também falou sobre seu processo criativo, explicando como suas composições nascem. “De experiências pessoais, e também com o público, com o povo” revelou ao ContilNet.

A entrevista completa com Fernanda Brum, incluindo vídeos exclusivos dos bastidores de seu show e detalhes sobre os novos projetos, pode ser conferida no site do ContilNet. Veja trecho da entrevista da cantora com Douglas Richer: