Bandeiraço do 44 reúne milhares pessoas e se transforma em grande comício na Vitória

O que seria apenas um bandeiraço de campanha se transformou em um grande comício no Bairro da Vitória, nesta sexta-feira (06). Gilberto Lira e Alípio Gomes, candidatos à prefeitura, foram recebidos por uma multidão de apoiadores, que lotaram o evento realizado na entrada do bairro. Acompanhados de Mazinho, Meire Serafim e Pablo Bregense, os candidatos foram calorosamente acolhidos, gerando uma verdadeira passeata pelas ruas da região.

As ruas do bairro, recentemente pavimentadas com emendas da deputada Meire Serafim e apoio do senador Márcio Bittar, serviram de cenário para o evento. Ao final do percurso, um palco foi montado na Avenida Guanabara, onde Gilberto e Alípio discursaram para a multidão, que se formou no local.

Gilberto Lira destaca plano de governo

Durante seu discurso, Gilberto Lira destacou seus planos para a cidade, reforçando seu compromisso com a pavimentação de ruas, além de projetos para a saúde, educação, infraestrutura e construção de moradias. Ele foi amplamente aplaudido pelos presentes, repetindo a grande recepção que teve durante a convenção realizada no estádio Marreirão.

Mazinho, atual prefeito e um dos mais emocionados no evento, afirmou que Gilberto está preparado para sucedê-lo no cargo. Além disso, o grupo manifestou apoio à deputada Meire Serafim, que recentemente foi alvo de ataques machistas nas redes sociais, recebendo solidariedade dos colegas de campanha.

Comício do 44 será dia 11/09

Ao fim do comício, Mazinho e Gilberto aproveitaram para anunciar um novo evento de campanha: um grande comício que será realizado na próxima quarta-feira (11), na Rua Sequeira Campos, nas proximidades do Bar do saudoso Zezinho Ribeiro.

O evento de sexta-feira mostrou a força da campanha de Gilberto Lira e Alípio Gomes, que continuam mobilizando a população e prometem intensificar as ações nos próximos dias.

Veja vídeo do bandeiraço: