Caso Day McCarthy: entenda o motivo da condenação da influenciadora

Em 2017, Day McCarthy proferiu falas racistas e pejorativos sobre Titi, filha do casal, que na época tinha apenas quatro anos. “Eu senti, eu acho que o que qualquer ser humano decente sentiria, né? É tristeza. É uma sensação de impotência. Covardia, né? É uma criança”, comentou Bruno Gagliasso na época.

Day McCarthy discorda da pena e entrou com um recurso, embora a justiça a tenha condenado. “Um vídeo que foi vazado há 4 anos e eu me arrependi muito. Eu sinto vergonha! Não quero ser condenada o resto da minha vida, por uma coisa de anos atrás, em que mudei e revi meus conceitos. Sou outra pessoa e fui ressuscitada. Eu não devo nada para Justiça! Ninguém mais pode me julgar. Paguei os R$ 180 mil e pedi perdão para Titi, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank”, pontuou a influenciadora.

Além disso, vale lembrar que Day McCarthy também ofendeu a esposa do ator após o fim de uma audiência. Isso porque a influenciadora não acha que esteja errada. “Primeiro que eu não vou aceitar desaforo de filh* da put* nenhum, nem de magistrado. Por mim, que se foda! Pode mandar a Interpol atrás de mim por calúnia e difamação, mas eu não fiz nada!”, reclamou.