Condutor alcoolizado e sem CNH é preso após envolvimento em acidente

Um homem que não teve o nome divulgado, se envolveu madrugada deste domingo (29), em um acidente de trânsito no cruzamento das Ruas Alfredo Teles e Muru, localizado no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul.

Segundo informações, ele estava alcoolizado e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que causou uma colisão frontal entre dois veículos e o tombamento do carro modelo HB20. Na batida, o carro capotou, mas não houve feridos graves.

O indivíduo que causou o acidente foi preso, como relatado pelo tenente Bruno, comandante do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul-Peltran, destacando que o motorista estava com sinais de embriaguez, fez o teste de etilômetro, que deu 0.46.

Ele foi preso pelo crime de trânsito do artigo 309. O Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas as vítimas rejeitaram o atendimento.