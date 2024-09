Corpo de jovem que se afogou na Praia do Meio é encontrado em Itaituba

Após aproximadamente 24 horas de buscas intensas, o corpo de Jameson Fábio de Azevedo Costa, de 18 anos, que desapareceu na tarde de ontem após se afogar, foi encontrado boiando nas águas da Praia do Meio, em Itaituba, no sudoeste do Pará. As equipes do 7º GBM, incluindo mergulhadores vindos de Santarém, foram mobilizadas e contaram com o apoio de parentes, amigos e moradores locais, além dos bombeiros de Itaituba, para tentar localizar o jovem.

Testemunhas que estavam na praia avistaram o corpo boiando e prontamente acionaram os bombeiros, que retiraram o jovem da água de forma ágil. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários e, posteriormente, será liberado para a família, que poderá realizar o velório e o sepultamento de Jameson.

A operação de busca, que começou nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, foi acompanhada de perto por familiares e amigos, que mantinham esperanças de encontrar o jovem ainda com vida. Infelizmente, o desfecho trouxe tristeza e comoção à região, abalando toda a comunidade local que acompanhava o caso com apreensão.