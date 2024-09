Energisa na Expoacre 2024: orienta e inspira práticas sustentáveis

A Energisa está marcando presença na Expoacre 2024 com um estande inovador e interativo, localizado na entrada principal da feira de exposições Wildy Viana. Dedicado aos temas de Luz para Todos, Segurança com a rede elétrica e eficiência energética, o estande oferece atrações que levam informação e entretenimento para a população de todas as idades.

O Caminhão Nossa Energia, sempre chama a atenção, pela tecnologia e interatividade. Dentro dele o público tem uma experiência prática e educativa sobre eficiência energética, uso consciente de energia e de segurança com a rede elétrica. Os visitantes têm a oportunidade de explorar e aprender sobre práticas sustentáveis e cuidados essenciais para um consumo responsável.

A coordenadora da Energisa, Camila Pessoa, ressalta sobre a importância do uso consciente da energia elétrica, principalmente, durante as ondas de calor que atingem o Acre.

“Para evitar o aumento do consumo de energia, é fundamental manter o ar-condicionado a uma temperatura de 23°C. Temperaturas mais baixas, como 16°C, fazem com que o aparelho trabalhe mais intensamente e aumente o consumo. Além disso, é importante evitar abrir a geladeira desnecessariamente, pois cada abertura contribui para o aumento do consumo, já que o aparelho precisa trabalhar mais para restaurar a temperatura interna. Verificar a manutenção da borracha da porta da geladeira também é crucial para garantir a eficiência do aparelho”, explicou Camila.

Além de jogos educativos e interativos, informações e serviços, a Energisa está realizando na Expoacre a substituição gratuita de lâmpadas e cadastro para troca de geladeiras. Para participar o cliente deve obedecer aos seguintes critérios: Ser cadastrado na tarifa social. Participar de programas sociais do Governo Federal, a exemplo do Bolsa Família. Não possuir débitos junto a Energisa. Disponibilidade de realizar a troca da geladeira antiga pela nova e levar comprovante de residência e documento com foto.

“Essa é mais uma iniciativa da Energisa para proporcionar mais conforto para a população. A troca das geladeiras e das lâmpadas convencionais pela tecnologia led que são modernas e econômicas, proporciona redução do consumo de energia para as famílias beneficiadas”, completou a coordenadora.

Para quem deseja saber mais sobre consumo consciente de energia elétrica, a Energisa disponibiliza informações em seus canais de atendimento:

Site da Energisa: http://energisa.com.br/

WhatsApp Gisa: http://gisa.energisa.com.br/

Aplicativo Energisa ON

Call Center 0800-647-7196