Faeac e Embrapa promovem intercâmbio com Rondônia para fortalecer o agronegócio

A Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac) e a Embrapa Acre, em parceria com outras instituições do setor, promoveram um intercâmbio com Rondônia para troca de conhecimentos e fortalecimento do agronegócio. O encontro aconteceu nesta quarta-feira (04), na Expoacre 2024.

“Eu achava que só tínhamos o que aprender, mas também temos o que contribuir com nosso estado irmão. Temos qualidades, mas claro que também existem problemas. Essa parceria é essencial”, afirmou Assuero Veronez, presidente da Faeac.

O evento contou com a presença de uma comitiva liderada pelo presidente da Federação da Agricultura de Rondônia (Faperon), Hélio Dias, e representantes da Embrapa Rondônia, além de outros parceiros.

“Estamos aqui nesse intercâmbio no Acre com o grande objetivo de conhecer a pecuária do estado. A pecuária do Acre tem uma produtividade muito boa, com um ganho por hectare alto, acima de doze arrobas por hectare, índices semelhantes às regiões do sul do país. Queremos ver como esse crescimento aconteceu e conhecer de perto os resultados”, declarou.

Entre os destaques do evento, esteve a participação do pesquisador Paulo Moreira, da Embrapa, que possui mais de 40 anos de experiência no setor.

“Eu trabalhei na Embrapa daqui, sou fundador da Embrapa daqui, então isso vem acontecendo aqui nessa área de que nós viemos ver aqui, que eu vou te dizer qual é, nós participamos disso lá no início também”, disse

Presente e futuro

Ele também falou sobre o uso de uma leguminosa importante na alimentação animal e na recuperação do solo, no Acre, que Rondônia desconhece e está sob pesquisa.

“A Embrapa do Acre é o núcleo de referência para desenvolvimento e validação de tecnologia de pastagens para a Amazônia. A comitiva de Rondônia veio para conhecer de perto os sistemas de produção mais sustentáveis e diversificados, além das estratégias de recuperação de pastagens que permitem produzir mais gastando menos”, diz Judson Valentim, pesquisador da Embrapa Acre e coordenador da câmara técnica do agronegócio no Fórum Empresarial.

A iniciativa reflete o compromisso da FAEAC e da Embrapa em fomentar o crescimento sustentável e competitivo da agricultura e pecuária na Amazônia, promovendo o intercâmbio de conhecimento e inovação.

“Nossa vocação é a agricultura, a pecuária, e temos que fazer valer esse talento que está na nossa terra desde o começo dela. Rondônia tem muita força de produção, um brilho próprio, e queremos compartilhar dessa força com o agro de Rondônia”, garantiu Veronez.

Veja fotos: