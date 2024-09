FestCine Mulher 2024 homenageia professora Rosana Cavalcante com o documentário

Na última noite do Festival de Cinema Mulher 2024, realizada neste sábado (28.09), no Cine Teatro Recreio, a reitora do Instituto Federal do Acre (Ifac), Rosana Cavalcante dos Santos, foi homenageada com a entrega de uma placa pelo presidente da Associação Acreana de Cinema (Asacine), Enilson Amorim, pelos relevantes serviços prestados como gestora e pelo apoio dado, durante sua gestão, às manifestações artísticas e culturais no Acre.

Rosana Cavalcante dos Santos não pode receber pessoalmente a homenagem, por estar em trânsito depois de representar a instituição no Congresso da Federação Mundial de Colleges e Institutos Politécnicos (WFCP), realizado em Montego Bay (Jamaica), quando o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) foi anunciado como o vencedor do Prêmio de Excelência da WFCP, na categoria “Cidadania Global”.

Na homenagem, o pesquisador Amauri Siviero, marido da professora Rosana Cavalcante a representou e recebeu a placa. Em seguida ocorreram as exibições de cinco documentários, dentre os quais “Magnífica Reitora”, dirigido pela escritora e membro da Academia Acreana de letras (AAL), Kelen Gleysse Maia de Andrade, que conta a trajetória da homenageada durante os 10 anos em que esteve à frente do Instituto Federal do Acre e atividades profissionais na área da educação e meio ambiente, como docente e engenheira agrônoma.

Amauri Siviero explicou a ausência da ex-reitora e agradeceu, em nome da professora Rosana Cavalcante, a homenagem. “A Rosana gostaria de estar aqui, para receber esta homenagem pessoalmente, mas está fora do país, participando de um evento representando o Ifac. Ao concluir seu mandato de 10 anos como gestora, Rosana contribuiu significativamente para o desenvolvimento do Estado, através de uma gestão que teve como foco oferecer uma educação de qualidade, além de apoiar eventos como este, que valoriza a participação da mulher no cinema acreano”.

Ele agradeceu, ainda, à presença dos membros da Academia Acreana de Letras (AAL), representados pelo presidente Adalberto Queiroz, Enilson Amorim e Kelen Gleysse. “Receber esta homenagem da Asacine é uma demonstração do reconhecimento do trabalho desenvolvido no Ifac, que extrapola as ações institucionais e alcança toda a sociedade acreana, nas cinco regionais do Acre. Agradeço, em nome da Rosana, aos seus pares da AAL e aos servidores do Ifac que contribuíram para que a gestão fosse profícua e à Kelen Gleysse, em especial, pela produção do documentário Magnífica Reitora”.

Indicação do nome da reitora tem apoio da comissão do festival – O FestCine Mulher é um evento anual que exibe produções de cineastas femininas, além de homenagear uma personalidade ligada à cultura, conforme explica o presidente da Asacine, historiador e membro da Academia Acreana de Letras (AAL), Enilson Amorim. “Nesta noite homenageamos a professora Rosana pela história de muita luta e determinação. Trata-se de uma mulher que começou sua carreira profissional, rompendo barreiras e que serve de exemplo e inspiração para muitas mulheres”.

E além de ser um exemplo, Enilson Amorim destaca que, como gestora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos apoiou o primeiro festival, organizado pela Asacine, durante a pandemia, em 2021. “Quando realizamos o primeiro evento, estávamos com para conseguir um equipamento de projeção dos filmes, em um momento muito difícil, durante a pandemia da Covid-19. Naquela ocasião, a reitora Rosana Cavalcante deu total apoio a nossa iniciativa, contribuindo para a realização do evento”.

Segundo o presidente da Asacine a então reitora abriu as portas do Ifac, dando total apoio para que o primeiro evento fosse realizado e desde então tem contribuído com o FestCine Mulher. “A ex-reitora é uma mulher muito sensível para as questões que envolvem manifestações artísticas de uma forma geral e quando seu nome foi apresentado para ser homenageado pela Asacine, tivemos o apoio total da comissão responsável pela realização desta quarta edição do festival”.

Documentário e trajetória – O documentário “Magnífica Reitora”, exibido no FestCine Mulher 2024, conta a trajetória da reitora Rosana Cavalcante dos Santos, narrada pela própria homenageada, desde a graduação, com passagens profissionais como docente e servidora do Estado, até chegar ao Ifac, através de concurso público como docente da Educação Básica, Técnica e Tecnológica. Em 2014, indicada pelo Ministério da Educação (MEC) assumiu a reitoria como Pro Tempore, sendo a primeira reitora eleita em 2016 e reeleita em 2019, cumprindo sua gestão de 10 anos em 2024.

A diretora do documentário Kelen Gleysse disse que a escolha da professora Rosana Cavalcante dos Santos como personagem, se deve a sua carreira como defensora do progresso científico e tecnológico, desempenhando papéis importantes em diversas organizações de ensino, e sua história é exemplo para as mulheres acreanas. “A trajetória da professora Rosana Cavalcante é um exemplo brilhante de como a educação, aliada à cultura e ao esporte, podem transformar realidades e construir um futuro mais justo e inclusivo para todos”.

O documentário tem a direção da cineasta Kelen Gleysse Maia Andrade; a edição e tratamento de imagens de Lídia Xavier; a trilha sonora do cantor e compositor acreano Alberan Moraes e Alberto Lôro e foi produzido com o apoio da Academia Acreana de Letras e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac).