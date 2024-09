Homem de 37 anos é ferido a tiros enquanto estava em bar na Cidade do Povo

Paulo Franco Ferreira Lira, 37 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta segunda-feira (16), enquanto bebia em um bar situado na Rua Franco Silva, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Paulo estava no estabelecimento quando criminosos, ainda não identificados, se aproximaram e efetuaram vários disparos em sua direção. A vítima foi atingida por dois projéteis na região do fêmur, na perna esquerda. Após a ação, os autores do crime fugiram do local.

Populares, ao verem Paulo ferido, prestaram ajuda e o encaminharam à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo. Após ser estabilizado, Paulo foi transferido por uma ambulância do Samu ao pronto-socorro de Rio Branco, onde se encontra em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não foi acionada. O caso será investigado pela Polícia Civil.