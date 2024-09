Homem é assassinado com dois tiros na cabeça após ter casa invadida por criminosos

O monitorado por tornozeleira eletrônica Joel Pereira de Souza, de 49 anos, teve a casa invadida e foi executado com dois tiros na cabeça, na tarde desta quinta-feira (26). O crime aconteceu dentro da própria residência dele, localizada na Rua Barcelos, no bairro Eldorado, na região do São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Joel estava na cozinha de sua casa quando foi surpreendido por dois criminosos não identificados, que renderam o vizinho da casa ao lado, amarraram-no, e um deles pulou o muro pelos fundos da residência, adentrando na casa da vítima.

Armado, o criminoso encontrou Joel, e houve luta corporal. A vítima ainda conseguiu ferir um dos suspeitos com um terçado, mas o outro criminoso, que estava com uma arma de fogo, efetuou vários disparos na direção do monitorado, atingindo-o com dois projéteis na região da cabeça. Após a ação, os criminosos roubaram a moto do morador e fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada, mas, quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Joel, que já estava sem vida.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística. Em seguida, colheram informações e realizaram patrulhamento na região em busca dos criminosos, mas eles não foram encontrados.

O corpo de Joel foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. A polícia informou que Joel já possui passagens por tráfico de drogas e que o crime pode estar relacionado a um possível acerto de contas.

O caso inicialmente segue sob investigação de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).