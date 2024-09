Homem é socorrido após queda de aproximadamente 4 metros em um bar no centro de Rio Branco

Um incidente inusitado ocorreu nas proximidades do Terminal Urbano, na rua Epaminondas Jácome, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco, no último sábado (31). Josué Lima Sales, de 27 anos, sofreu uma queda de cerca de 4 metros de altura em um bar localizado na região central da cidade.

De acordo com informações de testemunhas, Josué estava no bar acompanhando sua esposa quando ela decidiu ir embora e comunicou que o casamento estava terminado. Em um momento de grande angústia, Josué foi para a parte de trás do estabelecimento, onde, aparentemente, perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura significativa.

Após a queda, Josué conseguiu retornar ao bar, onde se sentou em uma cadeira. Clientes do local notaram a gravidade das lesões e imediatamente acionaram o Corpo de Bombeiros Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Samu chegou rapidamente ao local, prestou os primeiros socorros e encaminhou Josué ao pronto-socorro de Rio Branco. Felizmente, o estado de saúde de Josué foi avaliado como estável após o atendimento médico.