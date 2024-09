Horário de verão de volta: entenda como funcionará serviços e comércio se a medida for aprovada

Após anos de debates e incertezas, o horário de verão pode estar prestes a retornar ao Brasil. A medida, que tem o objetivo de economizar energia aproveitando o período de maior incidência de luz solar, está novamente em discussão e pode impactar diversos setores, como o comércio, os serviços e a vida dos brasileiros.

O horário de verão consiste em adiantar os relógios em uma hora durante determinados meses do ano, geralmente nos períodos mais quentes. O objetivo é aproveitar melhor a luz do dia e, consequentemente, reduzir o consumo de energia elétrica.

A especialista Laura Alvarenga, colaboradora do FDR, comenta mais sobre o horário de verão, confira. Saiba mais sobre este período no vídeo do especialista Ariel França, colaborador do FDR.

Como o horário de verão afeta o dia a dia?

A volta do horário de verão pode gerar diversas mudanças no nosso cotidiano:

– Alteração nos horários: escolas, empresas, comércio e serviços em geral precisarão ajustar seus horários de funcionamento;

– Aumento da atividade comercial: com mais horas de luz natural, espera-se um aumento na movimentação de pessoas em ruas e estabelecimentos comerciais, especialmente no período da noite;

– Adaptação da rotina: levará um tempo para que as pessoas se adaptem à nova rotina, principalmente no que diz respeito aos horários de sono e trabalho;

– Impactos no setor de transportes: empresas de transporte público e privado podem precisar ajustar suas linhas e horários para atender à nova demanda.

Como os serviços e o comércio serão afetados?

-Lojas e restaurantes podem ter um aumento nas vendas, especialmente no período da noite, quando as pessoas tendem a sair mais;

Hospitais, clínicas e outros serviços essenciais precisarão adaptar seus horários de atendimento para garantir a continuidade dos serviços;

-A indústria pode precisar ajustar seus turnos de trabalho para se adequar ao novo horário;

Empresas de transporte, turismo e lazer podem ser beneficiadas com o aumento da demanda.

Quais os benefícios do horário de verão?

-Economia de energia: a principal justificativa para a adoção do horário de verão é a redução do consumo de energia elétrica, principalmente nos horários de pico;

-Melhoria da qualidade de vida: com mais horas de luz natural, as pessoas podem aproveitar mais os espaços públicos e praticar atividades ao ar livre.