Inscrições são abertas para Rainha Exposena e final acontece neste sábado; veja detalhes

Foi dada a largada para os títulos mais cobiçados de Sena Madureira, a Rainha e Princesa da Exposena 2024. As inscrições para o concurso começaram nesta quarta-feira (11) e seguem até a quinta-feira (22), com a final marcada para este sábado no auditório da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social.

Em entrevista exclusiva à coluna Douglas Richer, a secretária municipal de Administração, Adriana Martha Bezerra Verçosa, explicou que as inscrições estão abertas desde ontem e continuarão durante toda a quinta-feira. Na sexta-feira, será o dia de ensaio para as candidatas, e a escolha da nova Rainha do Rodeio de Sena acontecerá no sábado. “Abrimos as inscrições nesta quarta-feira (11), que vai durar durante esta quinta (22) inteira. Na sexta a gente ensaia com as candidatas e sábado já tem escolha da nova Rainha do Rodeio de Sena”, informou Adriana Martha ao ContilNet.

