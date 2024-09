Lego não é só para crianças: Conheça os novos Sets Lego Technic e descontos imperdíveis!

Os novos sets Lego Technic estão conquistando fãs de todas as idades. E, embora muitos associem a Lego apenas a brinquedos infantis, a verdade é que a marca oferece uma variedade de produtos que encantam os adultos também.

Com funcionalidades mais avançadas e a possibilidade de construção de peças incríveis, tanto os entusiastas desse tipo de brinquedo, quanto os consumidores podem aproveitar as novas coleções da marca.

Então, não deixe de ler até o final. A seguir, vamos conhecer melhor os novos sets Lego Technic, as promoções imperdíveis na Lego Store Brasil e como você pode economizar ainda mais com o app Cashbe. Boa leitura!

Saiba mais sobre a marca Lego

A Lego começou em meados de 1932, na Dinamarca, como uma pequena empresa de brinquedos de madeira. Com o tempo, ela evoluiu para se tornar uma das marcas mais famosas do mundo.

A saber, o nome Lego vem da expressão dinamarquesa “leg godt”, que significa “brincar bem”. E, desde então, a Lego se dedica a criar experiências de construção que estimulam a criatividade e a imaginação, não só de crianças, mas de adultos e colecionadores também.

Inovação e qualidade da marca

A Lego é conhecida no mercado por sua constante inovação e pela qualidade de seus produtos. Afinal, cada peça é projetada com precisão para garantir que se encaixe perfeitamente com outras, independentemente do ano de fabricação.

Dessa forma, isso permite que os fãs misturem e combinem sets antigos e os novos sets Lego Technic, para criar construções únicas e personalizadas.

Diversidade de temas das peças, como os novos sets Lego Technic

A Lego oferece uma grande diversidade de temas, desde os clássicos como Lego City e Lego Friends, até os mais complexos como os novos sets Lego Technic e Lego Mindstorms.

Com isso, cada tema é projetado para atender a diferentes interesses e faixas etárias, para garantir que sempre haja algo para todos os amantes desse tipo de hobby.

Novos sets Lego Technic: promoção da Lego Store Brasil

A Lego Store Brasil está com promoções imperdíveis para os fãs de Lego. Sendo assim, se você está procurando aumentar sua coleção ou começar uma nova, agora é o momento perfeito para aproveitar os descontos e ofertas especiais.

A saber, os descontos na Lego Store Brasil variam de 10% a 50%, a depender do set e da disponibilidade. Além disso, há opções para todos os bolsos, desde sets mais acessíveis até os mais elaborados e caros.

Por exemplo, você pode encontrar sets básicos a partir de R$ 50, enquanto os sets mais complexos, como os da linha de novos sets Lego Technic, podem chegar a R$ 2 mil.

Categorias de produtos disponíveis

A loja oferece uma grande variedade de categorias de produtos. Sendo assim, você poderá encontrar linhas como:

Lego City;

Lego Friends;

Lego Ninjago;

Lego Star Wars; e, claro

Novos sets Lego Technic.

Cada categoria é projetada para atender a diferentes interesses e idades, garantindo que todos encontrem algo que gostem. Sendo assim, vale a pena visitar a Lego Store Brasil e conhecer as opções do catálogo.

Qual o consumidor-alvo da Lego?

Os produtos Lego são ótimas opções para um público bastante diverso. E, embora muitas vezes a marca seja associada a crianças, ela projeta as linhas mais complexas, como os novos sets Lego Technic, para adolescentes e adultos que procuram desafios de construção mais difíceis.

Dessa forma, esses sets são perfeitos para engenheiros, para quem gosta de carros e qualquer pessoa que goste de construir modelos com muitos detalhes e funcionais.

Novos Sets Lego Technic

Os novos sets Lego Technic são uma ótima opção para os fãs de construção. Com peças mais complexas e mais funcionalidades, esses sets oferecem uma experiência de construção com muitos desafios.

A saber, os novos sets Lego Technic são conhecidos por suas funcionalidades avançadas, que incluem motores, engrenagens e sistemas de suspensão. Esses elementos fazem com que os modelos possam se mover e funcionem de maneira realista.

Alguns dos novos sets Lego Technic incluem o Bugatti Chiron, o Porsche 911 RSR e o Land Rover Defender. Cada um desses sets conta com um nível incrível de detalhe e precisão, replicando os veículos reais de forma fiel.

Além de serem muito divertidos, a linha também têm benefícios educacionais. Afinal, eles ajudam a desenvolver habilidades de resolução de problemas, pensamento crítico e compreensão de princípios de engenharia.

Economize com o app Cashbe

Os usuários que se registrarem no app Cashbe também podem ganhar cashback nas lojas participantes, incluindo a Lego Store Brasil. O Cashbe é um app de cashback disponível para iOS e Android, que permite aos usuários economizar em suas compras. Você pode escolher entre as seguintes opções:

Sendo assim, para começar a economizar com o Cashbe, basta baixar o app e se registrar. Depois, ao fazer compras nas lojas participantes, você receberá uma porcentagem do valor gasto de volta em forma de cashback.

Além disso, é possível acumular esse valor e usá-lo em futuras compras. O cashback é uma excelente maneira de economizar, especialmente em compras maiores.

Com o Cashbe, você pode acumular cashback em 2 mil lojas, a fim de aumentar ainda mais suas economias. A saber, o app oferece cupons e promoções exclusivas, como o cupom LEGO, que você pode usar para ganhar ainda mais descontos.

Conclusão

As novas linhas da Lego são uma excelente opção para quem busca um desafio de construção mais avançado. Com ainda mais funcionalidades e detalhes impressionantes, esses sets são perfeitos para adolescentes, adultos e colecionadores.

Sendo assim, aproveite as promoções na Lego Store Brasil e economize ainda mais com o app Cashbe. Não perca a oportunidade de aumentar sua coleção de Lego hoje mesmo e desfrutar de horas de diversão, enquanto aprende e desenvolve suas habilidades.

Ademais, lembre-se de usar o cupom LEGO para obter ainda mais descontos e aproveitar ao máximo suas compras. Os novos sets Lego Technic estão esperando por você. Até a próxima!