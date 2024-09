Mais um partido abandona campanha de Marcus Alexandre e deve anunciar apoio a Bocalom

Fontes exclusivas do ContilNet confirmaram nesta terça-feira (17) que um quantitativo de 13 candidatos a vereador do partido AGIR, em Rio Branco, irão abandonar a chapa de Marcus Alexandre e transferir seu total apoio à reeleição de Tião Bocalom. A decisão marca uma mudança significativa no cenário político local.

O anúncio oficial está programado para amanhã, quarta-feira (18). O presidente do partido irá detalhar os motivos da mudança e o impacto esperado na campanha de Bocalom.

A movimentação fortalece a chapa de Tião Bocalom, que já conta com uma aliança robusta. A decisão do partido reflete uma estratégia política para consolidar o apoio a Bocalom, influenciando a dinâmica das eleições locais.