Médico acusado de matar acreano na Bahia é condenado a mais de 17 anos de prisão

O médico Geraldo Freitas Junior, acusado de matar o acreano e colega de profissão, Andrade Lopes Santana, foi condenado a 17 anos, 10 meses e 15 dias de prisão, durante o julgamento que iniciou na manhã da última de quinta-feira (26), no Fórum Filinto Barros, em Feira de Santana, a 100 km de Salvador.

Com duração de 20 horas, a sessão, que contou com a presença de amigos e familiares da vítima, encerrou durante a madrugada desta desta sexta (27). O julgamento foi agendado inicialmente para dezembro de 2023, mas foi adiado depois da defesa do acusado solicitar a mudança da comarca de origem, alegando que o corpo de Andrade foi encontrado em São Gonçalo dos Campos, o que poderia influenciar na sentença final.

O crime ocorreu em maio de 2021, o médico acreano, que na época tinha 32 anos, foi encontrado amarrado em uma âncora no Rio Jacuípe, localizado na cidade do interior baiano, com um disparo de armo de fogo na nuca. Geraldo Freitas foi preso quatro dias após o sumiço de Andrade, no dia 28, na mesma data em que o corpo dele foi encontrado. Ele estava preso no Conjunto Penal de Jequié, desde 9 de agosto de 2023.

Durante seu depoimento, ele confessou o crime à Polícia Civil. Segundo as informações, depois de matar o acreano, o médico buscou a delegacia para registrar o desaparecimento da vítima. As investigações da polícia apontaram que Freitas agiu sozinho.