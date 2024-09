Mulher com pé necrosado aguarda vaga para amputação urgente há 7 dias

Dilma Mendes de Souza, de 64 anos, internada no Hospital Francisco Ortega, em Nova Alvorada do Sul (MS), está enfrentando uma batalha para conseguir transferência para a capital do estado, Campo Grande. Com uma infecção grave no pé, ela precisa de uma vaga urgente para amputar o membro.

A filha da Dilma, Valdireia de Souza, conta que tudo começou no fim do mês de abril deste ano, quando a mãe apresentou uma pequena ferida escura no pé. Como Dilma é diabética, assim que surgiu a infecção, foram em busca de tratamento médico no hospital da cidade.

“Começou em 27 de abril e, no dia em que começou, nós a levamos para o hospital, onde ficou tomando antibiótico. Ela é uma senhora diabética, que já não anda e não enxerga devido à doença. Devido à diabete, ela teve, no passado, um descolamento de retina e chegou também já a perder alguns dedos do pé. Então, a gente fica atento com qualquer ferida”, conta a filha.

