Pimenta: campanha faz Bocalom entrar no jogo e Marcus recalcular rota

Os números da pesquisa Data Control, encomendada pelo ContilNet não mentem: Bocalom conseguiu diminuir a vantagem contra Marcus Alexandre e pela primeira vez apareceu liderando as intenções de voto. O prefeito apostou todas as fichas nas primeiras semanas de campanha, reuniu toda a máquina da Prefeitura e do Governo, concentrou os parlamentares federais e estaduais do lado, trouxe o governador Gladson Cameli para o palanque e viu os números subirem. Quem faz campanha sabe. Eleição se ganha na rua, nos 45 dias de andança e reunindo todo tipo de apoio que conseguir. Bocalom entendeu o recado.

Só acertar o passo

Bocalom também conseguiu diminuir os números de rejeição. Mas mesmo assim ainda lidera os números negativos. Por outro lado, viu a aprovação da sua gestão chegar quase aos 60%, praticamente o mesmo percentual que a gestão do governador Gladson Cameli, conhecido por ser um político popular nato. Ou seja, o prefeito tem nas mãos uma aprovação do trabalho, só falta saber transformar esse número em eleitores.

Calcular rota

O aumento dos números de Bocalom fez com que a equipe de Marcus Alexandre recalculasse a rota. O candidato do MDB começou a campanha focando no trabalho feito durante os 6 anos que esteve à frente da Prefeitura de Rio Branco. O que é louvável e extremamente necessário. Mas também é preciso apertar o cinto e começar a mitigar a imagem do atual prefeito, seu principal adversário. Marcus agora deve focar nos problemas enfrentados pela capital e apresentar as propostas que não foram cumpridas por Bocalom. Das promessas que estavam no plano de Governo do prefeito em 2020, nem a metade foi 100% concluída, segundo um levantamento do G1. E será nisso que a equipe do MDB deve focar a partir de agora para aumentar os índices de rejeição de Bocalom.

Reforço

Prova disso é que Marcus convocou o deputado federal Roberto Duarte, presidente do Republicanos, e um dos seus principais críticos enquanto esteve na Prefeitura de Rio Branco, para começar a apresentar os erros da gestão Bocalom.

O parlamentar entrou de cabeça na campanha do ex-prefeito e teceu críticas às 1001 moradias do programa de habitação da Prefeitura, sem previsão de conclusão. A promessa era que as casas seriam entregues no começo deste ano. Essa sem sombras de dúvidas será um dos calcanhares de Aquiles de Bocalom que a oposição irá usar durante a campanha e os debates.

“Eu vi no programa do Bocalom que ele fez e faz. Eu quero mostrar pra vocês as 1001 casas. Se você não enxergou, talvez foi por conta da fumaça, mas eu vou mostrar pra vocês a maquete. Aqui no mercado Elias Mansour ele fez foi derrubar o prédio e fazer a maquete. E agora estou aqui, na rotatória da AABB, e o que vocês podem ver é que ele fez tapumes e também uma maquete. Ou seja, em 4 anos, a única coisa que ele fez foi maquete. E agora, depois das paradas de vidro da vaca mecânica, ele fez uma maquete. Ele quer levar nossas criancinhas para a Nasa. Tire você as suas próprias conclusões”, disse Duarte.

Colocou a boca no trombone

Mesmo que indiretamente, outra parlamentar federal também corroborou com as críticas de Marcus Alexandre, desta vez sobre outro problema pauta da oposição: a distribuição de água potável em Rio Branco. A deputada Socorro Neri rebateu a fala de Bocalom sobre ‘ele ter recebido o Saerb quebrado’. A resposta da deputada viralizou e ganhou centenas de apoiadores.

“Chega de mentira! O SAERB não estava falido. O sistema de abastecimento de água e esgoto estava sob a responsabilidade do Governo do Estado desde a gestão do prefeito Raimundo Angelim. O fato é que a atual gestão fez a reversão do sistema para a prefeitura sem planejamento e condições financeiras de fazer os investimentos necessários para melhorar e ampliar a captação e distribuição de água. Bravatas não resolvem os problemas da população. As torneiras secas estão confirmando isso”, escreveu.

Primeiro debate

Bocalom precisa se preparar para o primeiro debate dos candidatos a prefeito de Rio Branco, que vai acontecer no dia 16 de setembro, na TV Norte. Problemas como infraestrutura, saneamento, distribuição de água e transporte público, serão as armas dos outros candidatos na disputa contra a atual gestão. É preciso estar afiado, do contrário, verá os números de rejeição aumentarem mais uma vez.