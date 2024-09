Presidente da Faeac é homenageado como Pioneiro da Pecuária acreana na Expoacre

A Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) organizou, neste sábado (07), uma homenagem a pecuaristas notórios da história do estado. O evento se tratou de um movimento inicial para resgate da história do agronegócio acreano.

“Hoje nós estaremos entregando o diploma de Honra ao Mérito a pioneiros da pecuária do Acre, que tem muito a ver com pioneirismo, com o desenvolvimento da nossa pecuária ao longo dos anos”, destacou Edivan Azevedo, vice-presidente da Faeac e secretário adjunto de agricultura do Estado.

Os homenageados receberam fivelas customizadas e certificados de Honra ao Mérito: Pioneiros da Pecuária no Acre.

“O Acre foi por muito tempo um estado totalmente dedicado ao extrativismo, mas, com a falência desse sistema econômico, surgiu uma necessidade de mudança”, explicou Assuero Veronez, presidente da Federação do Agronegócio do Estado do Acre.

Veronez ressaltou que a chegada dos pecuaristas foi marcada por dificuldades e desafios, incluindo a adaptação de pastagens e animais ao novo ambiente e a integração cultural entre os recém-chegados e a sociedade local

“O governo local da época convidou pecuaristas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil para explorarem as potencialidades da região. Foi um convite para descobrir novas oportunidades e construir uma nova história”

Ele também enfatizou a importância de contar a história desses pioneiros, muitos dos quais vieram para o Acre com suas famílias, deixando suas terras natais em busca de novas oportunidades.

“Essas pessoas sedimentaram suas vidas aqui, e seus filhos se tornaram acreanos de coração, contribuindo para o desenvolvimento da região. A pecuária passou a ser um grande centro de produção da Amazônia e a principal atividade econômica do agronegócio acreano”, concluiu Veronez.

O evento homenageou pioneiros da pecuária no estado, reconhecendo suas contribuições para o desenvolvimento econômico e social do Acre.

“Então, você imagina quantas histórias nós temos pra contar da pecuária e essa homenagem de hoje é um reconhecimento pelo trabalho de todos que eles fizeram, mas nós vamos alocar um recurso duma emenda parlamentar pra poder essa memória ficar registrada num livro”, falou Luís Tchê, titular da Seagri.

Além disso, quem marcou presença foi o governador Gladson Cameli e sua tia, Beatriz Cameli, viúva de Orleir Cameli, ex-governador do estado e um dos homenageados in memoriam.

“Saber que a memória do que está sendo representada, homenageada foram pioneiros no setor que agora é expressivamente maior do que foi no início aqui no estado”, declarou a viúva de Orleir Cameli.

O governador ressaltou a importância de valorizar o potencial do estado e de diminuir a burocracia para fomentar o desenvolvimento local. Em seu discurso, Cameli destacou o compromisso de sua gestão em criar um ambiente mais favorável para quem deseja investir no Acre.

“O Estado não pertence ao governador, mas a todos que aqui acreditam e investem. Nosso papel é cuidar desse diamante que é o Acre, diminuindo a burocracia e aumentando as oportunidades para quem quer trabalhar”, afirmou Cameli durante o evento.

Veja fotos por Wanglezio Braga: