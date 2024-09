O Flamengo perdeu o atacante Pedro por conta de uma grave lesão no joelho. Sem o camisa nove por cerca de 10 meses, Rodolfo Landim, presidente do Rubro-Negro, responsabilizou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pela situação do jogador.

Para o dirigente flamenguista, Pedro acabou sendo submetido a uma carga de treinamento muito forte tendo em vista que o camisa 9 havia acabado de voltar de lesão. Landim usou o exemplo dos atletas que são convocados pelo Uruguai ao justificar a resposta. “O Pedro vinha de uma lesão, na verdade teve um jogo que ele jogou, e aí a gente libera ele para a Seleção. Ele vai para lá, tem um dia de recuperação, e depois ficamos sabendo que a carga que foi aplicada para ele foi equivalente a 4,5 km, que é uma carga, vamos dizer assim, muito forte para quando você está com um jogador voltando de lesão. Tem também esse processo de transição, de um tipo de treinamento dentro do seu clube e vai para seleção.”, disse o presidente para a TNT Sports. “A gente observou isso no passado, quando cedia jogadores para a seleção uruguaia, eles submetiam os jogadores a cargas muito fortes lá e eles voltavam lesionados. É muito difícil gerenciar esse processo porque você entrega o jogador para outro tipo de preparação, e essa gestão da interface, por mais que a gente tenha procurado fazer da melhor forma possível, passar o máximo de informações, às vezes acaba pelo tipo de tratamento fora do Flamengo levando ele a lesões.”, completou. Rodolfo Landim ainda foi questionado sobre uma possível reposição para o camisa 9, mas reforçou a confiança nas peças atuais do elenco. Além disso, o presidente garantiu que Pedro voltará a tempo de disputar o Mundial de Clubes do ano que vem nos Estados Unidos.