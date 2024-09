Show de Henry Freitas e mais! ContilNet e Sans Filmes transmitem a última noite da Expoacre 2024

A Expoacre está chegando ao fim! O ContilNet Notícias em parceria com a Sans Filmes, Sicredi, Top Mídia e TV Rio Branco transmitem ao vivo a maior feira de negócios do Estado, a Expoacre 2024. Neste domingo (8), o time leva até a sua casa todos os acontecimentos da nona noite.

Como nos anos anteriores, o ContilNet traz um time de jornalistas, apresentadores e influenciadores para entregar o melhor conteúdo. Durante toda as noites da Expoacre foram feitas transmissões ao vivo, que estão disponíveis no YouTube do ContilNet.

Neste domingo, a programação conta com o show nacional de Henry Freitas, além de todas as atrações locais e estandes da feira. O ContilNet vai transmitir todos os detalhes. Acompanhe!

A transmissão será ao vivo pelo canal do ContilNet no YouTube e pela TV Rio Branco, no canal 8.1, e você não pode ficar de fora. Acompanhe: