Trabalhador morre após cair de telhado sem capacete, em prédio dos Correios em Rio Branco

Cláudio Ferreira Alves, de 48 anos, morreu em um acidente de trabalho nos Correios, na Via Verde, bairro Praia do Amapá, em Rio Branco, neste sábado (07). Cláudio e o colega João Gabriel Nascimento Barbosa, 35, faziam reparos no telhado da empresa, danificado pela última chuva.

Durante o trabalho, Cláudio soltou o cinto de segurança, pisou em falso, bateu em um basculante e caiu de cabeça no chão. A queda, agravada pela falta de capacete, resultou em uma grave fratura craniana, causando sua morte.

O SAMU foi acionado, mas ao chegar, só pôde confirmar o óbito. O Corpo de Bombeiros resgatou João Gabriel, que estava no telhado, sem ferimentos. A Polícia Militar isolou a área para a perícia e o corpo de Cláudio foi levado ao IML. O caso foi registrado na Delegacia de Flagrantes (DEFLA).