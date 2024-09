Valdemar Costa Neto discute com advogado de hacker durante audiência

Durante a audiência, Ariovaldo fez questionamentos ao presidente do PL, na condição de advogado de um dos réus, e questionou sobre o fato de Valdemar ter indicado que eles falassem com o marqueteiro Duda Lima, que comandou a campanha de Bolsonaro.

— Não tive boa impressão do senhor, senhor Valdemar, a impressão que eu tive do senhor foi péssima. Mas isso é página virada. Quando nós tivemos a reunião, e eu estava lá, o senhor chegou a ligar para o marqueteiro da campanha, se não me falha a memória o senhor Duda, e perguntou para o senhor Duda como ele poderia usar o Walter na campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor se recorda disso?