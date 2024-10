Acre terá domingo de calor intenso e chuvas fortes; nova onda polar pode amenizar temperaturas

O meteorologista Davi Friale alerta que este domingo (27) será marcado por uma combinação de calor intenso e chuvas volumosas em diversos municípios acreanos, incluindo a capital Rio Branco. Na cidade, a mínima será de 22°C e a máxima pode alcançar 34°C, com possibilidades de pancadas de chuva acompanhadas por ventos e raios.

Nos municípios do Vale do Juruá, como Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, as temperaturas ficarão entre 24°C e 36°C. Já em Brasileia, Epitaciolândia e Sena Madureira, a previsão oscila entre 23°C e 33°C. Nesses locais, além das chuvas, rajadas de vento podem ocorrer, gerando condições que exigem atenção da população.

A nova onda polar, prevista para o final do domingo, promete amenizar um pouco o calor, mas sem caracterizar uma friagem típica, conforme destacou Friale. Essa mudança será mais notada em municípios como Rio Branco e Brasileia, onde as temperaturas noturnas podem cair levemente.

Ademais, Friale chama a atenção para o aumento no nível do Rio Acre, que pode ultrapassar os 3 metros devido às chuvas acumuladas, especialmente nas regiões de Assis Brasil e Epitaciolândia, que já enfrentaram volumes significativos de água nos últimos dias​

Confira as temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 26 e 28ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 25 e 27ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 25 e 27ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 27 e 29ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 22ºC e 24ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC.