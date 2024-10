Acreano conquista título mundial de Jiu-Jitsu na Grécia e se prepara para novo desafio; VÍDEO

Neste domingo (27), o paratleta acreano e empresário Wendell Barbosa, dono da rede de Óticas Novo Estilo, se sagrou campeão do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu em Heraklion, na Grécia. A vitória veio após Wendell finalizar o canadense Janz Stein e superar o brasileiro Mário Silva na decisão por pontos.

Em entrevista à coluna Douglas Richer, do ContilNet, Wendell comemorou a conquista e falou sobre o significado deste título em sua carreira. “Foi uma vitória importante, uma conquista que dedico a todos que me apoiaram até aqui”, comentou o atleta, reconhecido tanto por sua atuação no esporte quanto por seu sucesso empresarial.

Mesmo após o título, Wendell já se prepara para um novo desafio nesta segunda-feira (28), em Heraklion. Desta vez, ele competirá na categoria adulta No Gi, voltada para atletas sem lesões, onde enfrentará adversários de maior peso. “Vou me desafiar contra atletas mais pesados, mas estou bem confiante”, afirmou o acreano, demonstrando a garra que o caracteriza.

Veja o momento que o acreano recebe a medalha:

Após as competições na Grécia, Wendell Barbosa segue para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde representará o Brasil em mais uma disputa mundial de Jiu-Jitsu.

Veja vídeos e fotos cedidos para coluna Douglas Richer: