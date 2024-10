Após cinco horas do início da votação, fluxo de veículos aumenta no Centro de Rio Branco

A votação para prefeito e vereadores de Rio Branco iniciou às 6h da manhã neste domingo (6). Ao contrário da primeira hora de votação, quando a cidade estava praticamente sem movimento, após 5h do início do pleito, as principais ruas do Centro da cidade começaram a registrar um aumento no trânsito de veículos.

A capital acreana conta com 883 seções, distribuídas em 236 locais de votação. Segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um total de 271.261 eleitores, município do Acre com maior número de pessoas aptas a votar.

Por volta das 10h da manhã, a Avenida Ceará, apresentava grande movimentação de veículos, chegando a formar filas nos semáforos do Centro da cidade.

Seguindo o horário de Brasília, a votação encerra às 15h em todo o Acre. Neste ano, o número de vereadores que serão eleitos para ocupar uma cadeira na Câmara de Rio Branco subiu para 21, de acordo com a aprovação da Proposta de Emenda à Lei Orgânica que altera o artigo 28, em 2023. O aumento passa a valer para a próxima legislatura, que inicia em 1º de janeiro de 2025.