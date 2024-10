Aguardado por milhares de concurseiros em todo o país, o Concurso do Banco do Brasil deverá disponibilizar diversas oportunidades no funcionalismo público. O certame, que deverá ter uma alta adesão dos brasileiros, possibilitará o ingresso de novos funcionários no banco que é considerado um dos melhores para trabalhar.

Banco do Brasil anuncia abertura de concurso com salários absurdos. (Imagem: FDR)

Sem concurso nos últimos anos, o Banco do Brasil anunciou recentemente a prorrogação do seu edital para o novo certame. Lançado em 2022, o edital foi prorrogado até o mês de julho de 2025. Com isso, cresce a expectativa para a realização da prova.

De acordo com a especialista do FDR, Lila Cunha, o alto déficit de servidores deverá impulsionar a realização do concurso. Por isso, a recomendação é de que os estudantes estejam atentos para uma eventual abertura de novas oportunidades de trabalho no banco.

Informações sobre o concurso: