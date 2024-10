Bastidores do Poder: previsões apontam para quem deve ganhar as principais prefeituras do Acre

Nos bastidores, comenta-se sobre as apostas e previsões para o resultado das eleições em diversos municípios. Os nomes em destaque incluem Rodrigo Damasceno (PP) em Tarauacá, Zequinha Lima (PP) em Cruzeiro do Sul, Delegado Railson (REP) em Feijó, Gilberto Lira (UB) em Sena Madureira e Leila Galvão (MDB) em Brasiléia, César Andrade (PP) em Porto Walter, Jerry Correia (PP) em Assis Brasil e Maxsuel Maia (PP) em Xapuri. Em Rio Branco, a expectativa é de um possível segundo turno entre o prefeito Tião Bocalom (PL) e Marcus Alexandre (MDB). Será que essas previsões se concretizarão? A resposta virá no domingo, pois a eleição só se define quando as urnas são abertas.

PORQUÊ NÃO?

Por que não tornar comum a realização de debates com os candidatos a vice-prefeito nas eleições municipais? Isso ofereceria aos eleitores a oportunidade de avaliar melhor aqueles que, em uma eventualidade, poderiam assumir a prefeitura, enriquecendo o processo democrático e a tomada de decisão.

NÃO ROLOU

Comenta-se que alguns candidatos do PL receberam a promessa de que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, durante sua visita ao Acre, estenderia sua agenda para impulsionar candidaturas no interior. Contudo, essa expectativa não se concretizou, gerando descontentamento entre os apoiadores.

SEMULHER COM SAMIR

Assim como outros secretários de estado têm apoiado diversas candidaturas a vereador, a secretária da Mulher, Márdhia ElShawwa, também manifestou seu apoio à candidatura de Samir Bestene (PP). Márdhia e sua equipe têm se destacado nas redes sociais, promovendo e reforçando a campanha de Samir.

ALÔ, TRE

Circula a informação de que a compra de votos está aberta e evidente em Feijó, especialmente intensificada na última semana. É importante destacar que o aplicativo Pardal é uma ferramenta rápida e eficaz para combater esse tipo de crime eleitoral.

NIKOLAS NO ACRE

O evento realizado na terça-feira (01) em Rio Branco, com a presença do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), parece ter atraído mais prestígio do que a visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na última sexta-feira (27). Nikolas reuniu uma multidão no Maison Borges, e a repercussão foi considerada mais favorável para a campanha de Bocalom em comparação à de Michelle.

AMIGOS DO CARLINHOS

O ex-presidente do IEPTEC, Carlos Perez, organizou uma grande reunião na última segunda-feira (30) em apoio ao candidato João Paulo Silva (POD). O evento entitulado ‘’Amigos do Carlinhos’’, reuniu mais de seiscentos apoiadores na Associação da Caixa Econômica Federal e contou com a presença do ex-deputado Ney Amorim, presidente estadual do Podemos, e do candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene (PP). A mobilização destaca o forte apoio à candidatura de João Paulo Silva.

REITERANDO O APOIO

Na noite desta terça-feira (01), o partido Solidariedade também realizou um grande ato em apoio à reeleição do prefeito Tião Bocalom (PL) no Afa Jardim. O evento contou com a participação de todos os candidatos a vereador do partido, além do prefeito Tião Bocalom (PL) e do candidato a vice, Alysson Bestene (PP). Estiveram presentes também o deputado federal Eduardo Velloso (UB), o senador Márcio Bittar (UB) e o presidente regional do Solidariedade, deputado Afonso Fernandes.

SAÍRAM EM DEFESA

Com a decisão da TV Acre de não autorizar o candidato Emerson Jarude (NOVO) de participar do debate na quinta-feira (04), o senador Alan Rick (UB) e o candidato pelo MDB, Marcus Alexandre, manifestaram apoio a Jarude. Ambos gravaram um vídeo, divulgado em suas redes sociais, no qual Alan solicita à Rede Amazônica que reavalie suas normas internas para permitir a participação de Jarude. Marcus também se comprometeu a assinar um documento, se necessário, reafirmando a importância da democracia e do diálogo.

DISPUTA SAUDÁVEL

Mostrando que a amizade se mantém forte apesar da disputa, a candidata a vereadora Gabriela Câmara (PP) publicou em suas redes sociais uma foto com João Paulo Silva (POD), que também concorre a uma vaga na Câmara Municipal de Rio Branco. Na legenda, Gabriela destacou: “Os melhores gestores do governo Cameli”.

GAFE DAS GRANDES

Na noite do último sábado (28), o perfil oficial de Chicão da Distribuidora (MDB), candidato a prefeito de Mâncio Lima, cometeu uma gafe que rapidamente chamou a atenção dos internautas e viralizou nas redes sociais. Em um momento de emoção, a equipe do candidato compartilhou uma foto do público presente no comício do MDB em um bairro do município. No entanto, a legenda gerou surpresa ao pedir votos para o número 11, que pertence a Zé Luiz, seu adversário

ZEROU O CAIXA

Valdemar Costa Neto, uma das figuras mais influentes do cenário eleitoral nacional, revelou que o Partido Liberal já consumiu todo o fundo eleitoral de R$ 886 milhões e recorreu a aproximadamente R$ 50 milhões do fundo partidário. O partido conta com 1.496 candidatos a prefeito e mais de 36.000 a vereador. Em entrevista à VEJA, Valdemar afirmou: “Esgotamos nossos recursos e ainda utilizamos o fundo partidário. Contudo, estamos reservando esse fundo para a eleição de 2026, que consideramos mais estratégica”. Até o momento, o presidente do PL declarou ter investido cerca de R$ 930 milhões nas eleições municipais, antes mesmo do segundo turno deste ano.