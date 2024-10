Brasil tem mais de 5 mil vagas abertas em cursos técnicos; veja onde

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com 5.986 vagas abertas em cursos nas áreas de TI, alimentos, automotiva e outros. Por conta da alta empregabilidade, esses cursos são ideais para quem quer iniciar uma carreira ou se especializar.

O Mato Grosso do Sul, com 1.864 oportunidades, e o Maranhão, com 1.300, lideram com maior concentração de números de vagas.

Confira as vagas disponíveis em cada estado:

Maranhão

Vagas disponíveis para cursos como: Técnico em Informática, Excel Intermediário e Avançado, Programador Full-Stack, Técnico em Segurança do Trabalho, Eletricista Industrial, Instalador de Sistemas Fotovoltaicos, Técnico em Logística e tantos outros.

São 1.300 oportunidades, sendo 1.150 vagas em 46 cursos presenciais nos períodos vespertino e noturno e 150 vagas para 6 cursos na modalidade semipresencial. Para mais informações acesse o site do SENAI-MA.

Sergipe

Vagas disponíveis para cursos gratuitos de qualificação profissional em: Assistente Administrativo, Assistente de Controle de Qualidade, Assistente de Recursos Humanos, Montador e reparador de computadores, Informática Básica, Eletromecânico de Motores Ciclo Diesel, Auxiliar de Topografia, Marketing Digital, Auxiliar de Confeiteiro, Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial e Salgadeiro.

São ao todo 389 vagas. Para mais informações, acesse o Instagram @senaisergipe ou visite a unidade mais próxima.

Paraíba

Vagas disponíveis para cursos como: Tecnologia em Energia Eólica, REVIT, Técnico em Eletrotécnica, Mecânico de Refrigeração e Climatização, Mecânico de Motores ciclo otto, Eletricista de Automóveis, Pedreiro, Pintor de obras, Mecânico de Motocicleta, Operador de Empilhadeira, Ajustador mecânico, Torneiro mecânico, Eletricista predial, Eletricista Industrial, Instalação de motor automático, Assistente Administrativo, Assistente de recursos humanos, Excel do básico ao avançado, Assistente de controle de qualidade e muitos outros.

São 840 vagas ao todo, sendo 735 em cursos presenciais nos períodos matutino ou vespertino e 105 vagas na modalidade EaD (Educação a Distância) e Habilidade Técnica. Para mais informações acesse o site do SENAI-PB.

Mato Grosso do Sul

Vagas disponíveis para cursos como: Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Qualidade, entre outros.

São 1.864 vagas, sendo 825 para 27 cursos presenciais, enquanto as outras 1.039 estão disponíveis em 32 cursos na modalidade de Educação a Distância (EAD). Para mais informações, acesse o site do SENAI-MS.

Santa Catarina

Vagas abertas para: aprendizagem industrial (261), cursos técnicos (55), extensão profissional (130) e pós-graduação (150). Há oportunidades em todas as áreas, como Tecnologia, Alimentação, Moda, Design, Automóveis, Construção Civil, Madeira, Plástico, Metalmecânica e Energia. Mais informações em pelo site do SENAI-SC.

Roraima

Vagas disponíveis para cursos como: Design Gráfico, Fundamentos de Arduinos, Oficina de Panetones, Oficina de Sobremesas para Ceia de Natal, Injeção Eletrônica Básica, Recursos Humanos e Departamento Pessoal, Padeiro, Mecânico, Lapidador de Gemas, Costureiro Industrial e tantos outros.

Ao todo são 457 oportunidades, sendo 457 vagas em 21 cursos presenciais. Todas as vagas são em Boa Vista. Para mais informações acesse o site do SENAI-RR.

Distrito Federal

Vagas disponíveis para cursos como: Alimentos, Automotiva, Construção e Tecnologia da Informação.

São 540 vagas abertas em cursos gratuitos para o último trimestre de 2024. As inscrições devem ser feitas pelo site do SENAI-DF.