Caio Blat teve surto psicótico após divórcio: “Muito próximo da morte”

O ator Caio Blat desabafou sobre o fim de relações após o término de seu casamento com Luisa Arraes. Falando sobre traição, relacionamento e término no Sábia Ignorância dessa segunda-feira (28/10), ele disse ter tido “crise de pânico e surto psicótico” após o fim de uma relação.

“É um buraco muito grande. Muito próximo da morte. É uma sensação de que não vai ter volta. Já tive crise de pânico, já tive surto psicótico. Com o fim do casamento, achava que havia acabado a minha vida. É muito difícil segurar”, disse Caio.

O ator ainda relembrou uma situação em que precisou de apoio psiquiátrico para superar o momento difícil.

“Fiz um filme de amor no meio de uma separação e ficava caído num canto, no chão, chorando. Teve uns dois ou três dias que eu não conseguia levantar da cama. Eu causei um transtorno para a produção. Precisei de apoio psiquiátrico. Numa emergência você precisa de um apoio químico, profissional também. Estava completamente exposto, à flor da pele”, desabafou.

🚨FAMOSOS: Caio Blat chora ao falar do fim de casamento: ‘Achava que havia acabado a minha vida’.pic.twitter.com/pS2gXupVjz — CHOQUEI (@choquei) October 29, 2024

Fim do casamento com Luisa Arraes

Luisa Arraes e Caio Blat decidiram colocar um ponto final definitivo na relação. A informação foi divulgada por Ancelmo Gois, do jornal O Globo, e confirmada pela assessoria do ex-casal à imprensa.

Segundo o colunista, a separação após sete anos de relação não afeta a vida profissional dos atores. Os dois vão estrelar a peça Os irmãos Karamazov.

Em agosto, o Extra havia afirmado que a atriz de No Rancho Fundo pediu um tempo e decidiu se afastar do ator para pensar sobre o futuro da relação. Juntos desde 2017, Caio e Luisa viviam um relacionamento aberto e moravam em casas separadas.

A notícia do término também acontece após Luisa ser vista dando um selinho e curtindo uma festa com José Loreto, com quem trabalhava em No Rancho Fundo.