Com abertura dos portões às 6h, primeiros eleitores chegam em seção eleitoral uma hora antes

Capital acreana tem nestas eleições municipais de 2024 um total de 236 locais de votação. Neste ano, as seções abrem às 6h da manhã e encerram às 15h, acompanhando o horário de Brasília.

Na escola Raimundo Gomes, localizada no Tucumã, os primeiros eleitores chegaram às 5h no local para aguardar a abertura dos portões. Maria Rita, acompanhada de mais duas pessoas foi a primeira a chegar no local e conta que preferiu votar cedo para poder aproveitar o domingo.

“Eu acho melhor votar cedo, pois a gente sai daqui, chega cedo e fica tranquila. A gente tira essa preocupação de ter que votar”, diz.

O local conta com sete seções eleitorais, nas quais centenas de eleitores irão votar para definir o novo prefeito e os 21 novos vereadores de Rio Branco, que assumirão seus mandatos a partir de 1º janeiro de 2025.