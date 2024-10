Concurso Correios já tem mais de 1,2 milhão de inscritos

O prazo para as inscrições termina na próxima segunda-feira, dia 28, e deve ser feito pela internet. Para participar, é necessário acessar o site do IBFC até as 23h59 e preencher o formulário com os dados solicitados. Veja como realizar a inscrição!

Em seguida, o candidato deve realizar o pagamento da taxa, que varia de acordo com o cargo: R$39,80 para a função de carteiro e R$42 para os cargos de nível superior.

O pagamento da taxa pode ser feito até o dia 29 de outubro.

Com vagas para níveis médio e superior, concurso Correios ultraparra 1 milhão de inscritos

(Foto: Divulgação)

Concurso Correios soma mais de 3,5 mil vagas imediatas

Os Correios publicaram seus editais com a oferta de 3.511 vagas imediatas, distribuídas da seguinte maneira:

3.099 vagas para cargos de nível médio;

412 vagas para cargos de nível superior.

Além disso, foram disponibilizadas 5.975 vagas para formação de cadastro reserva.

A maioria das vagas é destinada ao cargo de carteiro, que exige apenas ensino médio completo.

O concurso também reserva 30% das vagas para candidatos negros (pretos e pardos) e indígenas, e 10% para pessoas com deficiência.

O salário inicial para carteiros será de R$2.429,26, enquanto os cargos de nível superior oferecem remunerações de R$6.872,48. Além disso, os aprovados receberão vale-alimentação ou refeição no valor aproximado de R$1.400.

Os Correios oferecem boas oportunidades de crescimento na carreira. A remuneração de carteiro pode chegar a R$7.459,67 com o tempo, e o salário de analistas pode alcançar R$26 mil ao longo da trajetória profissional.

Provas do concurso Correios serão realizadas em dezembro

As avaliações para o concurso dos Correios estão marcadas para o dia 15 de dezembro, no período da tarde. Todos os inscritos passarão pela prova objetiva, enquanto os candidatos aos cargos de nível superior também farão uma prova discursiva.

A prova objetiva terá duração de quatro horas e será composta por 50 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma:

Nível médio – Carteiro:

Língua Portuguesa: 15 questões

Matemática: 10 questões

Noções de Informática: 10 questões

Conhecimentos Gerais: 10 questões

Código de Conduta Ética e Integridade: 5 questões

Nível superior – Analista:

Língua Portuguesa: 10 questões

Matemática: 5 questões

Noções de Informática: 10 questões

Código de Conduta Ética e Integridade: 5 questões

Conhecimentos Específicos: 20 questões

Para os cargos de nível superior, além da prova objetiva, haverá uma redação, cujo tema será informado no dia da prova.