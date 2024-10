Conheça a professora que a dedica mais de 10 anos de vida ao preparo de jovens para redação do Enem

A professora Jocilene D’ávila, de Sena Madureira, é uma das profissionais apaixonadas pelo o que faz. Há 26 anos, Jocilene atua na área e dá aulas de Língua Portuguesa, mas há 12 anos decidiu se dedicar aos jovens que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Ao ContilNet, Jocilene contou que há alguns anos foi convidada para fazer um curso que habilitava professores para correção das redações do Enem. “Nesse curso eu vi que havia habilidades que não eram trabalhadas em sala de aula, então decidi montar uma turma na minha casa mesmo, onde eu trabalho, para ajudar alguns jovens”, disse.

Jocilene lembrou que quando começou, eram apenas mesas e cadeiras na área externa de casa, mas agora já existe um ambiente climatizado e preparado para receber os alunos. “Eu pego, em média, 30 alunos por ano. A turma recebe aulas duas vezes por semana, no turno da noite”, explicou.

“Eu comecei a dar aula e vi que os alunos começaram a tirar notas boas, ter um bom desempenho nessas redações. Organizei agora uma sala de aula, ampliei e climatizei tudo direitinho para atender os meus alunos e cada ano, graças a Deus, a gente tem sempre um resultado positivo nessas avaliações”, ressaltou.

Jocilene lembrou que nesses 12 anos já ajudou alunos que hoje são dentistas, advogados, médicos e outros profissionais.

Funcionária da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), no núcleo de Sena Madureira, Jocilene também decidiu iniciar uma turma para os professores que pretendem fazer o concurso da Educação, que oferece 3 mil vagas.

A professora afirmou que se sente muito feliz em saber que trabalha em uma área que ajuda tantas pessoas. “É muito gratificante. Todas as vezes eu fico ansiosa quando está para sair o resultado das redações do Enem. Sempre que sai e vejo alunos com notas altas, eu me sinto muito feliz, sinto que o trabalho que eu desenvolvi com eles teve efeito, deu resultado e a gente conseguiu alcançar o objetivo que era tirar uma nota boa no Enem”, disse.

“O Enem não é fácil. Ele tem uma característica própria. A redação não é a mesma dos concursos e a gente consegue fazer com que o aluno perceba essa diferença, essa especificidade, e desenvolver essa habilidade de escrita, que não é fácil”, finalizou.