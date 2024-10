Datena vota e diz que se arrepende de ter levado campanha até o fim

São Paulo — O candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, José Luiz Datena, votou neste domingo (6/10) no Morumbi, na zona oeste de São Paulo, e disse que não pretende apoiar outro candidato no segundo turno, caso não consiga chegar lá, como indicam as pesquisas.

O apresentador afirmou que deve tirar 20 dias de férias antes de voltar à TV. Questionado se teve algum arrependimento sobre a eleição, foi taxativo. “Levar a campanha até o fim”, disse. Por quê? “Porque sim”, completou.

Embora não tenha jogado a toalha oficialmente, Datena disse que não pretende apoiar ninguém no segundo turno da eleição. “Ninguém. Absolutamente, ninguém. Ninguém me apoiou até agora. Para por aqui. Se eu não for eleito, é a urna quem vai falar, eu não vou apoiar ninguém”, afirmou.

O candidato foi questionado também sobre a relação com o PSDB após a eleição. Ele evitou um comentário definitivo, mas citou que a relação que tem é com José Aníbal, seu vice, com Aécio Neves e com o presidente do partido, Marconi Perillo.

No momento, brincou com o vice. “Qual o número, Zé?”, perguntou. “54”, disse José Aníbal, também em tom de brincadeira ao inverter o 45, número do tucano. Assim que apertou o “confirma”, voltou a brincar. “Ih, votei na Tabata”, disse.

Na saída da seção eleitoral, também disse que a foto de José Aníbal era de 20 anos atrás, enquanto a dele, Datena, era mais atual, parecendo mais velho.

O apresentador afirmou que a última vez em que tinha comparecido às urnas foi na primeira eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2002. “Justifiquei o meu voto. Então, tudo de ruim que aconteceu no país de lá para cá não é culpa minha”, afirmou.

Datena ficou marcado também pelas curtas caminhadas durante a campanha eleitoral, na comparação com outros candidatos. “Vocês não querem andar, não? Não querem andar pelo colégio?”, disse neste domingo, mantendo o bom humor.

Sobre o retorno à TV, Datena disse que vai tirar férias por 20 dias. “Não seria ético voltar com o segundo turno rolando”, afirmou.