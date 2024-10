“De vítima não tem nada”, afirma rival de Cíntia Chagas sobre agressão

E a confusão envolvendo Cíntia Chagas e o deputado Lucas Bove, que foi denunciado pela ex por agressão, ganhou novos capítulos na noite de quinta-feira (10/10). Acontece que a consultora Leila Ama, conhecida na web como rival da professora, soltou o verbo nos stories do Instagram e afirmou que a vítima não é “boa moça”.

O assunto veio à tona quando uma seguidora afirmou que o político tentou se aproximas dela. Imediatamente, ela rebateu e começou a detonar: “Ele tentou? Não estou sabendo. PS: O lobo só é mau porque só ouviram a Chapeuzinho Vermelho! Se ele é bom ou não, eu não sei. Mas a moça, já não posso dizer o mesmo”, disparou ela.

Em seguida, ela explicou: “Entendam: se existe alfo por que não vou pôr minha mão no fogo, é por alguém que eu vi de perto fazer mal a mim [Cíntia Chagas]. E, pasmem, até hoje, toda oportunidade que ela tem, ela usa isso para me fazer mal”, afirmou, antes de completar:

“Soube recentemente de coisas que ela fala ao meu respeito que me deram nojo, inclusive coisas que ela tem como conduta e diz serem eu, tentando colocar amigos meus de 20 anos, pessoas que me conhecem de verdade, contra mim”, detalhou.

E continuou seu relato: “Mas o mais engraçado disso foi saber que ela diz que fui criada por travestis. Minha avó até tinha algo de Derci Gonçalves e Clodovil, mas era só minha avó mesmo. E sobre os travestis, o respeito que tenho por essas pessoas, aliás, por qualquer um, é enorme”, garantiu.

Após fazer um resumo de sua infância, onde contou que cresceu em um pensionato após a morte da avó, onde moravam “travestis, traficantes e prostitutas”, Leila Ama seguiu falando da rival: “Então, se Cíntia está de um lado, estarei do outro. [Vão dizer] ‘ai, Leila, mas tem imagens’. Eles que se resolvam, a mim não cabe ter empatia com quem me fez e faz mal”, disse.

Logo depois, ela opinou: “Eu conheço aquela moça e de coitada e vítima, não tem nada. Tudo gira em torno de fama e dinheiro; se o engajamento cair, ela será capaz de qualquer coisa para ganhar likes. Infelizmente, eu não poderei compactuar com quem não me engana”, pontuou.

Leila Ama ainda falou sobre Lucas Bove: “Sobre o ex, desejo que ele tenha um bom advogado, porque ela ‘armou’ direitinho dessa vez. Ah, eu tenho um bom advogado, podem ficar tranquilos. E também tenho muitos prints”, ameaçou.

A influenciadora aproveitou para rebater qualquer fala de Cíntia Chagas sobre suas declarações: “E não, Cíntia Chagas, não quero fama às suas custas. Eu não quero seus seguidores, não quero nada de você. Só quero que saiba que você usou a pessoa errada. E todas as vezes que alguém perguntar quem você é, direi a verdade, diferente de você, que fantasia histórias e uma vida perfeita”, detonou.

A consultora ainda deixou no ar que outros ex da professora teriam coisas a revelar: “Já pensou se seus ex se reúnem e resolvem fazer uma live para contar que você não é a boa moça, vítima de abuso? Que, no caso, você faz o outro se tornar isso. Eu, que sou elegante, tenho vontade de enfiar a mão em você. Imagine quem convive o dia inteiro? O próximo ou a próxima também será abusivo. Só espera”, pontuou.

Após falar de casamento e que Cíntia casou para “engajar”, Leila Ama ainda disse que se esbarrasse com Cíntia Chagas na rua ia “parar no Cidade Alerta”: “Não mexa nas minhas gavetas. Ah, no Cidade Alerta vou linda, de Chanel”, encerrou.

Lucas Bove se pronuncia sobre as acusações

Na noite de quinta-feira (10/10), Lucas Bove usou as redes sociais para esclarecer as acusações feitas pela ex-mulher, Cíntia Chagas. A jornalista denunciou o deputado estadual pelo Partido Liberal (PL), eleito por São Paulo, de violência doméstica e conseguiu uma medida protetiva a seu favor.

“Hoje meu coração está ferido, jamais esperava isso de quem tanto amei e cuidei. Para começar: eu jamais encostaria a mão para agredir uma mulher”, escreveu ele na legenda de um vídeo compartilhado no Instagram.

E continuou: “Em nome do engajamento, ignoram a cronologia dos fatos, selecionam maldosamente trechos descontextualizados e inúmeras outras inconsistências que, para quem estava dentro da situação, são claras”, disse.

O parlamentar finalizou demonstrando gratidão a quem acredita na sua versão dos fatos: “Sigo trabalhando, agradecendo as mensagens de apoio e suportando as mais pesadas críticas que venho recebendo na certeza de que, no final, a Justiça será feita e o bem e a verdade prevalecerão”, frisou.

Nas imagens, Lucas Bove revelou que está proibido, judicialmente, de falar sobre o assunto e de citar nomes, uma vez que o processo entre ele e Cíntia corre em segredo de Justiça.

“Estou de mãos atadas, de boca amordaçada. Mas, tenho certeza de que, no momento certo, a verdade vai ser reestabelecida. Eu continuar trabalhando, meu trabalho vai continuar, por pior que eu esteja, por pior que eu esteja me sentindo”, concluiu.