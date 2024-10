“Decepcionado”, diz prefeito eleito mais rico sobre Bolsonaro. Vídeo

O prefeito eleito de Goiânia (GO), Sandro Mabel (União), disse ao Metrópoles Entrevista nesta quarta-feira (30/10) que ficou decepcionado com a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante as eleições. Mabel é o prefeito eleito mais rico das capitais, que mais declarou bens para a Justiça Eleitoral: R$ 313,4 milhões de patrimônio.

Mabel foi apoiado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União). Já o derrotado nas eleições, Fred Rodrigues (PL), foi fortemente apoiado por Bolsonaro. Acontece que Mabel já foi bem próximo de Bolsonaro no passado. Os dois foram contemporâneos na Câmara dos Deputados.

“O que mais me preocupa nesta questão do Bolsonaro é, sobretudo, a irresponsabilidade de apoiar um candidato totalmente inexperiente, sabendo da situação em que Goiânia se encontra. Um candidato que, além de inexperiente, contou várias mentiras, e mesmo assim ele veio aqui apoiá-lo, em detrimento de alguém que sempre foi seu amigo, que há muito tempo o apoiou na Câmara dos Deputados”, afirmou Mabel.

Veja o vídeo:

O prefeito eleito de Goiânia foi deputado federal por Goiás por quatro mandatos, desde 1995. Mabel defendeu que Bolsonaro fez campanha para Fred em Goiânia apenas para fazer base política, sem se preocupar com o que aconteceria na capital no dia seguinte à eleição.

“Vivemos uma situação muito complexa na cidade. Esse comportamento nos preocupou e nos deixou profundamente decepcionados”, desabafou.

Votos de eleitor do PT

Logo depois do resultado do segundo turno, o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), apoiador de Fred, alfinetou a campanha de Mabel e o apoio de Caiado. Ele escreveu nas redes sociais que quem elegeu Mabel na capital goiana “foram os votos do PT”.

Ao ser questionado sobre essa declaração em entrevista ao Metrópoles, o prefeito eleito de Goiânia rebateu:

“No segundo turno, eu não recebi apoio de partido algum; recebi votos dos goianienses. E, para mim, se são do PTB, do União Brasil ou do próprio PL, não temos como diferenciar esses votos. O que importa é que ganhamos. Certamente, recebi votos de pessoas de todos os partidos, até porque, se compararmos minha votação do primeiro para o segundo turno, acrescentei os votos que os outros candidatos tiveram no primeiro turno.”