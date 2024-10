Deolane mostra quanto dinheiro dá para a filha lanchar na escola

A influenciadora Deolane Bezerra surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira (28/10) ao mostrar quanto dinheiro dá para a filha para que ela compre lanche na escola.

Nos stories do Instagram, Deolane mostrou que a pequena Valentina, de 8 anos, pede emprestado algumas bolsas da mãe para usar na escola.

Após devolver a bolsa que estava usando e pegar uma nova, Valentina lembra que precisa de dinheiro para o lanche, vai em direção a bolsa da mãe e pega R$ 50.

“É bom você diminuir esse lanche também, porque as coisas não estão legais. Cinquenta ‘conto’ todo dia é caríssimo, hein?”, brincou a influenciadora no vídeo.

No final do vídeo, Valentina se despede da mãe para ir para a escola e agradece em inglês “thank you very much”.