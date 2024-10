Dia “vira noite” com temporal que atinge Rio Branco; VEJA FOTOS E VÍDEOS

A mudança brusca do tempo nesta sexta-feira (4), em Rio Branco, fez com que o dia virasse noite após a chegada de um forte temporal que atingiu toda a capital acreana.

Segundo registros nas redes sociais, antes mesmo do meio dia, os céus ficaram escuros, com uma precipitação intensa de chuvas e raios, que duram até o presente momento.

O portal o tempo aqui, já havia notificado sobre a alteração da temperatura com a chegada de uma baixa onda polar no município.

“As condições atmosféricas estarão altamente favoráveis à ocorrência de chuvas fortes, com alta probabilidade de raios e ventanias, nesta sexta-feira, na maior parte do Acre, inclusive, em Rio Branco”, destaca o informativo.

A redação do ContilNet entrou em contato com a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), que destacou que nenhuma ocorrência foi registrada em decorrência do temporal.

Veja o vídeo