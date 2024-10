Eleitores revelam expectativas para próxima gestão de Bocalom; confira a galeria

Tião Bocalom (PL) foi reeleito prefeito de Rio Branco neste domingo (6) e irá comandar o Executivo Municipal pelos próximos quatro anos. Centenas de apoiadores e militantes se reuniram na Praça da Revolução para comemorar a vitória do gestor.

Entre os apoiadores está o comerciante Aldenir Pereira, mais conhecido como Ceará, que trabalha no calçadão do Centro de Rio Branco. Ele compartilhou as expectativas para os próximos quatro anos de gestão do prefeito.

“Minha expectativa é que o prefeito possa fazer mais coisas, e ele vai fazer. Não adianta fazer um trabalho rápido e não prestar, ele vai fazer devagar, mas vai fazer bem feito”, disse o comerciante.

Outra apoiadora que se juntou à multidão para comemorar a vitória de Tião Bocalom foi a educadora Rute Braga, que vestida de azul, fez questão de participar da festa. Rute revelou esperar que o prefeito continue trabalhando.

“A expectativa é que ele continue trabalhando e olhando pelo povo de Rio Branco, pelos nossos bairros, ramais e por toda a cidade”, afirmou.

Tião Bocalom foi reeleito com 54,82% dos votos válidos na capital acreana. Seu principal adversário, Marcus Alexandre (MDB) teve 43,77% dos votos, seguido de Emerson Jarude (Novo), com 7,16%, e Jenilson Leite 3,24%.

