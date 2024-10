Em início de trabalho na Aleac, Marcus Alexandre afirma estar “empolgado com novos desafios”

Em vídeo publicado nesta quarta-feira (30), o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, comentou sobre seu início de trabalho na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Na visita ao gabinete do deputado Tanizio Sá (MDB), ele destacou estar empolgado com os novos desafios, e irá colaborar exemplarmente com o executivo estadual e municipal, já que possui mais de 25 anos de atuação.

“Eu quero trazer a minha experiencia como gestor e ex-prefeito, me colocando a disposição para os desafios que tem, para colaborar e muito com o mandato do deputado Tanízio aqui na Assembleia”, afirma.

Alexandre, que se candidatou nas eleições de 2024 para prefeito de Rio Branco, mas perdeu para o atual gestor, Tião Bocalom, fala ainda que irá trabalhar com o que mais gosta de fazer, e agradece o pedido do deputado junto ao governo do Acre para seus serviços no local.

“Também vim rever amigos e fazer o que mais gosto de fazer, que é trabalhar, e ajudar a melhorar a vida das pessoas. Onde eu estiver quero dar minha contribuição e não será diferente aqui”, concluiu.

Veja o vídeo: