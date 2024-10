Empresária e esposa de secretário de Saúde corta cabelo para doar a pacientes com câncer

Em alusão ao Outubro Rosa, campanha nacional de conscientização do Câncer de Mama, a empresária Patrícia Parente decidiu cortar o cabelo para doar a pacientes com com câncer no Acre.

No vídeo, ela aparece ao lado do marido, o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal. Os dois anunciam que o cabelo será doado para a confecção de perucas para as vítimas.

“Em nossa família temos vencedoras e são prova de que o diagnóstico precoce salva vidas”, disse a empresária.

Os dois aproveitam para convidar outras mulheres a participarem da campanha de doação. “Doe amor em forma de cabelos”.

VEJA: