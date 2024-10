Empresário acreano seria o condutor de carro de luxo que matou motociclista em grave acidente na BR-364

Um grave acidente na BR-364, entre os distritos de Extrema e Nova Califórnia, em Porto Velho (RO), resultou na morte de um motociclista de 37 anos. O homem, identificado como Pedro Macedo de Oliveira, colidiu violentamente contra um carro de luxo, modelo Mercedes, na noite de quarta-feira (2).

Informações apontam que o homem que conduzia o carro de luxo é um empresário de Rio Branco, sócio de um empreendimento na capital.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para registrar a ocorrência, e a Perícia Criminal, juntamente com o rabecão do Instituto Médico Legal (IML), esteve no local para realizar os procedimentos necessários.

O trânsito no trecho foi parcialmente interrompido enquanto as autoridades trabalhavam no atendimento do caso.

O caso está sob investigação da Polícia Civil