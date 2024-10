Energisa já realizou a substituição de 19 mil lâmpadas e quase 600 geladeiras no Acre; saiba como ser beneficiado

Iniciativas como orientações sobre redução de consumo e troca de equipamentos são algumas das ações realizadas pelo Projeto Nossa Energia, que é parte do Programa de Eficiência Energética da Energisa Acre, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Nos últimos três anos, o Projeto Nossa Energia já substituiu quase 19 mil lâmpadas e cerca de 600 geladeiras para clientes no Acre. Para ter acesso aos benefícios desse projeto, a família precisa estar cadastrada na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), morar em bairros/comunidades de vulnerabilidade socioeconômica, estar conectada à rede de energia, estar adimplentes com a conta de energia e possuir equipamentos (geladeiras e lâmpadas) antigos para serem substituídos.

O programa possui uma agenda extensa de visitas a dezenas de escolas com o caminhão Nossa Energia na capital e interior. Ao todo, 19 municípios foram visitados, alcançando mais de 90 mil pessoas com as palestras sobre consumo consciente, segurança com a rede elétrica e serviços cadastro na Tarifa Social. O investimento total do projeto nos últimos três anos é na ordem de R$ 3,6 milhões.

A Energisa realiza ações de atendimento ao público de forma rotineira. Por exemplo, neste sábado, 26/10, uma equipe estará no evento “Acre pela Vida: Celebrando o Dia das Crianças”, idealizado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (SEJUSP) e realizado na escola Frei Heitor Maria Turrini, localizada no bairro Cidade Povo.

Na ocasião, serão oferecidos os serviços de troca de lâmpada, orientação sobre consumo consciente, além das atrações do Caminhão Nossa Energia.

No caso, das lâmpadas, basta que o cliente leve até cinco unidades incandescentes ou fluorescentes para serem trocadas pelas lâmpadas de LED, com o objetivo de economizar mais energia, além de uma fatura de energia e documento com foto. Confira outras ações simples de consumo consciente dentro de casa:

Ar-condicionado: 23ºC é uma temperatura agradável para qualquer ambiente. Mantenha sempre as janelas e portas fechadas enquanto o equipamento estiver ligado e lembre-se que os filtros devem ser limpos com frequência, já que a sujeira dificulta a passagem do ar e reduz a eficiência do equipamento.

Ventiladores: esses aparelhos não resfriam o ambiente, então não devem ser deixados funcionando em ambientes vazios, pois desperdiçam energia.

Geladeiras e freezers: preferencialmente, esses eletrodomésticos devem ficar o mais longe possível do fogão, fornos e outras fontes de calor. A borracha de vedação da porta precisa estar em boas condições para não deixar o ar frio escapar. Não forre as prateleiras com plásticos ou panos, porque isso atrapalha a circulação interna do ar. Não guarde alimentos e líquidos quentes. Regule o termostato para o funcionamento correto da geladeira e, por fim, evite abri-la toda hora sem necessidade.

Iluminação: Quando precisar das luzes, acenda apenas os cômodos em uso e apague as lâmpadas dos ambientes vazios. Invista nas lâmpadas de tecnologia LED, que são as mais econômicas.

Aparelhos em stand-by: é mais econômico desligar aparelhos direto nos botões ou nas tomadas, e não apenas pelo controle remoto. Em geral, luzes indicativas acessas significam desperdício de energia.

